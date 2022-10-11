Це гірше, ніж злочин: Резніков про три головні висновки щодо масованого обстрілу України

Масований ракетний обстріл України, як і усі дії російської армії, не зміг досягнути своєї мети. Замість переляку в очах українців, у наших серцях тепер лише лють та бажання ще більше працювати задля своєї перемоги.

Міністр оборони України Олексій Резніков у своїй колонці на сайті НВ поділився головними висновками, які він зробив після ворожого обстрілу українських міст 10 жовтня.

Це гірше, ніж злочин — це помилка, до якої Кремль змусили успіхи наших воїнів.

Олексій Резніков зазначає, що кожен причетний до смертей українців та організації ракетного терору буде неодмінно покараний.

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Москва не досягла своєї мети

Російські окупанти за майже вісім місяців повномасштабного вторгнення лише втрачають захоплені території та не можуть впоратись із поставленими завданнями.

І про таку безуспішність яскраво свідчить обстріл України 10 жовтня, що підтверджує розгубленість та знервованість ворога.

Не потрібні додаткові аргументи, що Росія — терорист

Кожна ракета, кожна зруйнована будівля, кожне відняте життя українця тепер є свідченням того, що Росія — це справжній терорист. Тому кожен, хто ще тішив себе надією продовжити співпрацювати з цією країною, не зможе цього зробити. Принаймні, стверджуючи, що він не підтримує політику Кремля.

У російських діячів, які не схвалюють ці злочини, лишилося зовсім мало часу, щоб проявити свою незгоду і відмежуватися публічно. Бо потім доведеться ділити відповідальність.

Втоми від війни в Україні не буде

Останні кілька місяців у спілкуванні із західними партнерами українським представникам доводилось шукати способи, щоб не було ментальної втоми від війни в Україні. Після обстрілів тема бойових дій та російського терору на нашій землі знову актуалізовується.

Обстріл також свідчить про те, що окупанти можуть влаштувати у світі значну гуманітарну кризу та спричинити нову хвилю біженців у Європі. Тому українським представникам стає простіше пояснити міжнародним партнерам, наскільки Україні потрібні, наприклад, системи ППО та ПРО.

Найближчими днями під час зустрічей у форматі Рамштайну та у штаб-квартирі НАТО буде потрібно менше слів.

Крім того, такі трагічні події у наших буднях показують, наскільки світ готовий підтримувати нас. Звісно, втрати українців болючі, але вони доводять, що ми маємо ще міцніше триматись разом задля перемоги.

Також після того, як країна-терорист РФ завдала по наших містах майже сотню ракетних ударів, постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця виступив перед представниками країн-членів ООН.

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