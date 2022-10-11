Это хуже, чем преступление: Резников о трех главных выводах относительно массированного обстрела Украины

Массированный ракетный обстрел Украины, как и все действия российской армии, не смог достичь своей цели. Вместо испуга в глазах украинцев, в наших сердцах теперь ярость и желание еще больше работать ради своей победы.

Министр обороны Украины Алексей Резников в своей колонке на сайте НВ поделился главными выводами, которые он сделал после вражеских обстрелов украинских городов 10 октября.

Это хуже, чем преступление — это ошибка, к которой Кремль принудили успехи наших воинов.

Алексей Резников отмечает, что каждый, кто причастен к смертям украинцев и организации ракетного террора, будет непременно наказан.

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Российские оккупанты за почти восемь месяцев полномасштабного вторжения только теряют захваченные территории и не справляются с поставленными задачами.

И о такой безуспешности ярко свидетельствует обстрел Украины 10 октября, что подтверждает растерянность и нервозность врага.

Не нужны дополнительные аргументы, что Россия — террорист

Каждая ракета, каждое разрушенное здание, каждая отнятая жизнь украинца теперь свидетельствует о том, что Россия — это настоящий террорист. Поэтому каждый, кто еще тешил себя надеждой продолжить сотрудничать с этой страной, не сможет этого сделать. По крайней мере, утверждая, что он не поддерживает политику Кремля.

У российских деятелей, не одобряющих эти преступления, осталось совсем мало времени, чтобы проявить свое несогласие и отмежеваться публично. Потому что потом придется делить ответственность.

Усталости от войны в Украине не будет

Последние несколько месяцев в общении с западными партнерами украинским представителям приходилось искать способы, чтобы не допустить усталости от войны в Украине. После обстрелов тема боевых действий и российского террора на нашей земле снова актуализируется.

Обстрел также свидетельствует о том, что оккупанты могут устроить в мире значительный гуманитарный кризис и вызвать новую волну беженцев в Европе. Поэтому украинским представителям становится проще объяснить международным партнерам, насколько Украине нужны, например системы ПВО и ПРО.

В ближайшие дни во время встреч в формате Рамштайна и штаб-квартире НАТО потребуется меньше слов.

Кроме того, столь трагические события в наших буднях показывают, насколько мир готов поддерживать нас. Конечно, потери украинцев болезненные, но они доказывают, что мы должны еще крепче держаться вместе ради победы.

Также после того, как страна-террорист РФ нанесла по нашим городам около сотни ракетных ударов, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица выступил перед представителями стран-членов ООН.

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