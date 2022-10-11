Мои родственники стали жертвами нападения России — сильное выступление Кислицы на Генассамблее ООН

10 октября украинцы ощутили схожие чувства, которые переживали 24 февраля. Вчера страна-террорист РФ нанесла по нашим городам около сотни ракетных ударов. Такого массированного обстрела в Украине не было с первых дней войны.

На такое преступление в экстренном порядке отреагировали все важные инстанции и политики других государств-союзников Украины.

На срочном заседании ООН, которое изначально ставило целью обсудить недавнюю попытку РФ аннексировать украинские территории путем проведения псевдореферендумов, представители разных государств высказывались по поводу массированного обстрела мирных городов Украины.

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Выступил перед представителями стран-членов ООН и постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. Свою речь он начал с признания:

Мой день начался почти 14 часов назад, потому что мои родственники и моя страна стали целью нападения. Потому что некоторые из моих родственников уже стали жертвами российского нападения.

Массированные обстрелы Украины и цели РФ

— Потерпев поражение на поле боя, Россия расправляется над мирными жителями украинских городов, — говорит Кислица.

Нанося ракетные удары по мирным жителям, спящим в своих домах или спешащим на работу, детям, которые идут в школы, Россия еще раз доказала, что она является террористическим государством, которое необходимо сдерживать самыми сильными способами.

Во время своего выступления перед Генассамблеей ООН Сергей Кислица еще раз напомнил: весь мир уже давно должен был увидеть, что на самом деле кроется за присутствием РФ в составе Организации и чем власти России занимаются на самом деле.

— Нам это нужно, чтобы предотвратить дальнейшие ужасные зверства и обеспечить наши достижения в этой Организации. Как сказал король Иордании Хусейн в 1960 году, Советский Союз с самого начала стремился уничтожить ООН, помешать ее обсуждениям, заблокировать ее решения… чтобы унизить репутацию Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. Я подписываюсь под каждым из этих слов в 2022 году.

Украинский дипломат также отметил, что Россия сейчас нацелена ​​лишь на то, чтобы вернуть мир к временам 30-х годов 20-го века, ставя за идею деятельность Гитлера. Также он сказал, что своим присутствием в Совбезе Россия просто блокирует любые решения для обеспечения мира во всем мире.

Показательно также то, что Кислица не обошел и российскую делегацию, которая во главе с Василием Небензей не слушала выступление украинского представителя и всячески отвлекала своих “соседей по парте”, как в школьные годы.

За российской делегацией, когда она входит в зал Генассамблеи, остается кровавый след и зал наполнен запахом горевшей человеческой плоти. Это то, что мы слишком долго терпели в Сирии, это то, что происходит сегодня в Украине.

— Тот же диктатор в Кремле, те же российские генералы, известные тактикой выжженной земли в войнах в Сирии и Чечне, а сегодня в Украине.

Кислица отмечает: несмотря на то, что Россия “причислила” Запорожскую область к своим территориям, даже внесла это в собственную “конституцию” — кусок бумаги, который ничего не стоит, — несколько дней назад РФ выпустила по этой земле более 20 ракет.

— Так они присоединили область по желанию местных жителей, которых потом сами убили? — заключает Сергей Кислица.

Россия боится мира в мире

Сергей Кислица, который является постоянным представителем Украины при ООН, отмечает срочную необходимость объединиться и спасти ООН.

— Не ради этого зала, переговоров на высоком уровне и других процедурных и протокольных вопросов, которые были нашей рутиной с 1945 года. Нам нужно сделать это ради себя, поскольку большинство из нас окажутся очень уязвимыми и незащищенными, если победит российское видение будущего.

Российское будущее, где имеют значение только атомная энергия, численность вооруженных сил и количество военных кораблей и самолетов. Сколько из вас чувствовали бы себя в безопасности в таком мире?

— Сколько из вас лишили бы своих детей права свободно решать свое будущее? Ответ кажется очевидным.

Известно, что Генеральная ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, в понедельник решила провести открытое, а не тайное голосование по проекту резолюции, осуждающей так называемые референдумы. К этому привели проведенные РФ псевдореферендумы на оккупированных районах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также попытка незаконной аннексии этих территорий Россией.

Заканчивая свою речь, Кислица в который раз напомнил, что голосование за эту резолюцию будет голосованием за справедливость и мир во всем мире.

При этом Российская Федерация выступила за тайное голосование по резолюции ООН, которая осуждает аннексию областей Украины, однако большинство представителей стран не поддержали такой формат голосования.

Согласно голосованию, 107 делегаций поддержали открытое голосование; 13 высказались против; 39 воздержались от голосования.

Само голосование назначено на 12 октября.

Россия систематически нарушает любые законы и обычаи ведения войны: на недавно деоккупированных территориях Донбасса уже обнаружены страшные стихийные захоронения мирных людей.

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