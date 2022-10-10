Жуткие находки после деоккупации: в Донецкой области продолжаются поиски стихийных захоронений

В Лимане и Святогорске, что в Донецкой области, продолжаются поиски стихийных захоронений как гражданских, так и украинских военных. Правоохранители на территории этих общин приступили к раскопкам мест стихийных захоронений сразу, как взрывотехники проверили местность.

Одна из могил в Святогорске находится прямо посреди леса, на ней крест с табличкой. Возле него в земле зарыта небольшая банка, а в ней — копия паспорта.

Не имея возможности похоронить погибших на кладбище из-за постоянных обстрелов, людей хоронили, где только могли. Чтобы потом было легче идентифицировать тело, так и оставляли копии документов.

Сейчас также смотрят

Местная жительница Святогорска Лилия рассказывает, что причиной многих смертей стали взрывоопасные “подарки” оккупантов, которыми теперь засеяны все улицы города.

Нормально похоронить не могли и тех, кто умирал от старости или болезни, поскольку за время оккупации россияне не привозили в Святогорск ни врачей, ни медикаментов.

Также без возможности нормально похоронить своих близких на кладбище, местные вынуждены были подхоронить их к уже существующим могилам.

В городе и в его окрестностях обнаружили и перезахоронили уже по меньшей мере 21 погибшего гражданского. Но если жители Святогорска хотя бы могли отнести тела или в лес, или к кладбищу, то в Лимане из-за круглосуточных обстрелов люди хоронили родных возле домов.

В Лимане пока известно о минимум двух местах массовых захоронений. Один из них насчитывает до 200 могил. Правоохранители уже начали эксгумацию и достали 20 тел.

Руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказывает, что работы по Лиману будет значительно больше, поскольку кроме отдельных захоронений как гражданских, так и военных, в городе есть еще и братские могилы.

Есть ли признаки пыток, умерли ли эти люди насильственной смертью и точное количество погибших — все это власти обещают обнародовать, когда проведут необходимые экспертизы и идентифицируют тела всех погибших.

Однако иногда оккупантам даже не приходится делать лишний шаг, чтобы наделать горя на нашей земле. Если они считают это проявлением силы, то международное сообщество готовится признать Россию спонсором терроризма после массированных обстрелов Украины 10 октября.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!