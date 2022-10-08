Массовые захоронения и братская могила — в Лимане начали эксгумацию сотен жертв оккупации

В освобожденных Лимане и Святогорске начали эксгумацию и перезахоронение погибших во время российской оккупации.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В Лимане в настоящее время найдено два массовых захоронения. Одно из них, по предварительной информации, имеет около 200 отдельных могил гражданских.

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А второе — братская могила, в которой могут быть как военные, так и мирные. Пока что точное количество погибших установить сложно.

Сейчас стражи порядка исследуют эти места и вскоре приступят к процессу эксгумации.

Прошу всех воздержаться от комментариев относительно количества похороненных людей и причин их смерти до окончательных выводов экспертов, — отмечает Кириленко.

Он также рассказал, что на Святогорском городском кладбище перезахоронили 21 тело гражданских жителей, погибших в оккупации. Все они были идентифицированы.

Их родственникам пришлось закапывать умерших прямо на улицах и дворах, пока продолжались бои за Святогорск и оккупация.

Пусть покоятся с миром — рашисты будут наказаны за каждую разрушенную, изуродованную и отнятую ими человеческую жизнь, — подчеркнул глава Донецкой ОВА.













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