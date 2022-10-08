Масові поховання та братська могила — в Лимані почали ексгумацію сотень жертв окупації

У звільнених Лимані та Святогірську розпочали ексгумацію та перепоховання загиблих під час російської окупації.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

У Лимані наразі знайдено два масових поховання. Одне з них, за попередньою інформацією, має близько 200 окремих могил цивільних.

Зараз також дивляться

А друге — це братська могила, у якій можуть бути як військові, так і мирні жителі. Наразі точну кількість загиблих встановити складно.

Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації.

Прошу всіх утриматись від коментарів стосовно кількості похованих людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів, — зазначає Кириленко.

Він також розповів, що на Святогірську міському кладовищі перепоховали 21 тіло цивільних жителів, загиблих в окупації. Вони всі були ідентифіковані.

Їхні родичі мали закопувати померлих просто на вулицях і подвір’ях, поки тривали бої за Святогірськ та окупація.

Хай спочивають з миром — рашисти будуть покарані за кожне зруйноване, понівечене і забране ними людське життя, — наголосив очільник Донецької ОВА.













У ніч проти 8 жовтня росіяни знову атакували Харків. Постраждали Салтівський та Основ’янський райони. Читай, що відомо про вибухи в Харкові.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!