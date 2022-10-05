Крадені автівки й загублені росіянами “лапті” — що відбувається у звільненому Лимані зараз

Звільнивши місто Лиман, українські воїни позбавили російську армію можливості просуватися на Слов’янськ та Краматорськ. Натомість ЗСУ ближче підійшли до кордонів Луганщини на півночі Донецької області.

Напередодні українські захисники урочисто підняли над містом синьо-жовтий стяг.





Фото: Донецька ОВА

Як живуть мешканці звільненого Лимана — дивись у матеріалі.

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Як живуть мешканці звільненого Лимана

Дорогою на Лиман всюди розкидані особисті речі російських окупантів. Вони тікали так, що й справді губили “лапті”. Та не лише взуття.

Уздовж доріг стоять крадені в мирних жителів авто та лежать десятки тіл російських військових. Саме місто нагадує декорації до постапокаліптичного фільму.

Будинки потрощені, зрідка можна зустріти місцевих, які пережили чотири місяці російської окупації.

Ви не уявляєте, що ми пережили, що летіло через наші будинки, — розповідають місцеві.

Свої блокпости росіяни ховали серед хат мирних людей. Один з них стояв поруч з будинком пана Валентина:

Вони почали стріляти, а моя хата підскакувала, вікна повилітали, а дах, мов решето.

На околицях Лимана процвітало звичне для російських окупантів мародерство. Місцеві розповіли, що росіяни винесли все, що було в хатах.

Нині в місті не працює абсолютно нічого. Лікарні та школи розтрощені. У будівлі міськради — пустка, а в Будинку культури — розкидана російська символіка.

У звичайному будинку окупанти влаштували комендатуру. Замість вивіски вони розписали ворота своєю символікою. Сусіди намагались уникати з ними зорового контакту, ходили по гуманітарну допомогу лише тоді, коли їжі не було зовсім.

Про референдум, кажуть, що не знають навіть, коли він був, адже ніхто на нього не ходив. Вийти без остраху з дому жителі Лимана змогли лише після того, як його звільнили ЗСУ.

Я третю ніч спокійно сплю і нічого не боюсь. Українських військових ми чекали, вони хороші хлопці, — каже місцевий житель Валентин.

Поліція розпочала фіксувати злочини російських окупантів і забезпечувати місцевих товарами першої необхідності.

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