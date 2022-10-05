Угнанные авто и забытые россиянами “лапти” — что происходит в освобожденном Лимане сейчас

Украина

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Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 05 октября 2022, 16:00

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Як живуть мешканці звільненого Лимана Донецької області

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Обстріл Білої Церкви 5 жовтня - що відомо про атаку дронів Shahed-136
Как украинская ПВО борется с дронами Shahed-136 и правда ли их сложнее сбивать — Игнат
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Виступ Олени Зеленської на Варшавському безпековому форумі
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0:01:30
Вибухи у Білій Церкві сьогодні
Массовые взрывы в Белой Церкви. Россия ударила по городу из дронов-камикадзе
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