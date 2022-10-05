Угнанные авто и забытые россиянами “лапти” — что происходит в освобожденном Лимане сейчас

Освободив город Лиман, украинские военные лишили российскую армию возможности продвигаться на Славянск и Краматорск. В то же время ВСУ ближе подошли к границам Луганской области на севере Донецкой области.

Накануне украинские защитники торжественно подняли над городом сине-желтый флаг.





Фото: Донецкая ОВА

Как живут жители освобожденного Лимана — смотри в материале.

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Как живут жители освобожденного Лимана

По дороге на Лиман повсюду разбросаны личные вещи российских оккупантов. Они убегали так, что действительно теряли лапти. Но не только обувь.

Вдоль дорог стоят ворованные у мирных жителей авто и лежат десятки тел российских военных. Сам город напоминает декорации к постапокалиптическому фильму.

Дома разбиты, изредка можно встретить местных, переживших четыре месяца российской оккупации.

Вы не представляете, что мы пережили, что летело через наши дома, — рассказывают местные.

Свои блокпосты россияне прятали среди домов мирных людей. Один из них стоял рядом с домом Валентина:

Они начали стрелять, а мой дом подскакивал, окна вылетели, а крыша, как решето.

В окрестностях Лимана процветало привычное для российских оккупантов мародерство. Местные рассказали, что россияне вынесли все, что было в домах.

Сейчас в городе не работает ничего. Больницы и школы разбиты. В здании горсовета — пустота, а в Доме культуры — разбросана российская символика.

В обычном доме оккупанты устроили комендатуру. Вместо вывески они расписали ворота своей символикой. Соседи пытались избегать с ними зрительного контакта, ходили за гуманитарной помощью только тогда, когда еды не было совсем.

О референдуме говорят, что не знают даже, когда он был, никто на него не ходил. Выйти без страха из дома жители Лимана смогли только после того, как его освободили ВСУ.

Я третью ночь спокойно сплю и ничего не боюсь. Украинских военных мы ждали, они хорошие ребята, — говорит местный житель Валентин.

Полиция начала фиксировать преступления российских оккупантов и снабжать местных товарами первой необходимости.

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