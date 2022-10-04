Тут як за Сталіна — на смерть! Як військовий РФ жаліється на недолуге командування

Психологи кажуть, що існує п’ять стадій прийняття неминучого: заперечення, гнів, компроміс, депресія і прийняття. З урахуванням швидкості українського контрнаступу та повної деморалізації військових РФ, можемо підсумувати та поставити діагноз: зараз росіяни у стані повної депресії.

Про це свідчать також їхні перехоплені розмови від ГУР: один з окупантів скаржиться своєму співрозмовнику, мовляв, воюють як за Сталіна — на смерть. З протилежного боку телефонної лінії можна почути звичне для росіян мовчання.

Разом з тим, військовий РФ не задоволений умовами, в яких доводиться воювати.

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Окупант: Якби нам дали нормальних командирів… Мусимо виконувати накази цих, або від трьох до п’яти загрожує. Вони нас відправляють на вірну смерть, а самі ховаються. Ще й п’ють.

Співрозмовник: (Тиша).

Окупант: Тут як при Сталіні — ні кроку назад. Нам вночі на виїзд — де бушлати? Їх не привезли. А там холод жахливий. Зате завдання ставлять неймовірні.

Росіяни у відчаї: що на війні, що в тюрмі їх чекає одна й та саме доля. Тож диванні геополітики поспіхом тікають із Росії. Але такі “брати” уже нікому не потрібні: куди біжать росіяни та де їх не раді бачити — читай у матеріалі.

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