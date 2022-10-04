Здесь как при Сталине — насмерть! Как военный РФ жалуется на бестолковое командование

Психологи говорят, что существует пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, компромисс, депрессия и принятие. С учетом скорости украинского контрнаступления и полной деморализации военных РФ, мы можем подытожить и поставить диагноз: сейчас россияне в состоянии полной депрессии.

Об этом свидетельствуют также перехваченные разговоры от ГУР: один из оккупантов жалуется своему собеседнику, мол, воюют как при Сталине — на смерть. С другой стороны телефонной линии можно услышать привычное для россиян молчание.

Вместе с тем военный РФ не доволен условиями, в которых приходится воевать.

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Оккупант: Если бы нам дали нормальных командиров… Должны выполнять приказы этих, или от трех до пяти грозит. Они нас отправляют на верную смерть, а сами прячутся. Еще и пьют.

Собеседник: (Тишина).

Оккупант: Здесь, как при Сталине — ни шагу назад. Нам ночью на выезд — где бушлаты? Их не привезли. А там холод ужасный. Зато задачи ставят невероятные.

Россияне в отчаянии: что на войне, что в тюрьме их ждет одна и та же участь. Поэтому диванные геополитики спешно бегут из России. Но такие “братья” уже никому не нужны: куда бегут русские и где их не рады видеть — читай в материале.

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