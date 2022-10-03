Такие “братья” никому не нужны: как россияне массово убегают за границу, чтобы не умереть на войне

Рекордное количество уголовных дел за уклонение от службы в армии открыли с мая по сентябрь в России — 410. При этом после объявления Путиным о так называемой “частичной мобилизации” таких дел зарегистрировано всего три.

За уклонение в России предусмотрен штраф до двухсот тысяч рублей, принудительные работы до двух лет или лишение свободы. Россияне в это время продолжают убегать.

Точные цифры пока сложно сосчитать, говорят эксперты. Однако уже речь может идти о более чем 400 тысячах человек.

Самые большие очереди и дальше стоят в Грузию на пропускном пункте Верхний Ларс. На границе гуманитарная катастрофа, но желающие уехать готовы стоять и по пять суток.

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Еще одно популярное направление — Казахстан. Бегут также, но меньше, в Узбекистан, Туркменистан и Монголию. Немало беглецов и в Турции.

Пытаются уезжать российские уклоняющиеся и в Европу. Впрочем, там возможности не очень благоприятны для них. Польша и страны Балтии уже закрыли к себе въезд. К такому шагу готовится и Норвегия.

Кроме того, на Западе хорошо помнят несколько волн мигрантов, которые намеренно спровоцировала Россия своими агрессивными войнами. А вот постсоветские страны опасаются, что вместе с такими беглецами к ним может прийти “русский мир” и новые боевые действия уже на их территории.

Убегают россияне не только из своей страны, но и с ранее оккупированных украинских территорий. Читай, что значит для России потеря Лимана.

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