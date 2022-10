Хронология освобождения и объяснения экспертов — что означает для России потеря Лимана

Риторика Кремля о “жестах доброй воли” и “тактическом отступлении” всякий раз, когда ВСУ дают взбучку оккупантам, перестает действовать. Аналитики Института изучения войны ISW заметили кардинальные изменения в российском инфопространстве после поражения войск РФ под Лиманом и в Харьковской области.

Мы расскажем тебе мнения экспертов об успехе ВСУ и почему это может стать роковым для политики Путина.

Украинские военные уже месяц успешно освобождают оккупированные территории. Только за этот период защитники Украины уничтожили 10 000 оккупантов, доведя общий счет потерь со стороны врага до 60 000. Украина поразила мир своим успешным контрнаступлением в Харьковской области. Мы показываем, кто победит в этой войне.

Тем временем российский президент Владимир Путин начинает паниковать. Он объявляет частичную мобилизацию, чем фактически признает войну, а не “спецоперацию”, и видимые поражения России. Граждане РФ все понимают, они не хотят погибать на войне в Украине, поэтому бегут через границы в другие страны: Грузию, Казахстан, Финляндию, но там им не очень рады.

Новым роковым провалом для России стало освобождение ВСУ Лимана в Харьковской области.

По данным ISW, на фоне этих событий российское информационное пространство изменилось.

— СМИ, спонсируемые Кремлем, и российские блоггеры — известное сообщество в Telegram, состоящее из российских военных корреспондентов, бывших доверенных лиц и националистов — огорчены из-за потери Лимана, одновременно критикуя бюрократические провалы частичной мобилизации, — говорится в отчете ISW.

Эксперты ISW отмечают: в Кремле и блогеры связывают поражение под Лиманом и Харьковской области с неспособностью российских военных обеспечить надлежащую поставку и усиление российских войск. Также они начинают жаловаться, что нет прозрачности хода войны в Украине.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый ранее объяснял, что освобождение Лимана открывает путь к дальнейшей деоккупации Донецкой и Луганской областей. Освобождение населенного пункта позволит ВСУ двигаться дальше в направлении Кременной и Северодонецка.

Кроме того, такие успехи ВСУ сильно влияют на боевых дух украинских военных, придавая вдохновения и сил. А для оккупантов наоборот — они начинают “ломаться”.

Такими событиями Украина начинает диктовать свою волю, а не только поддерживает оборону.

Разведка Великобритании предполагает, что Лиман обороняли неукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов России, а также добровольно мобилизованные резервисты.

— Отступление России из Лимана также является серьезной политической неудачей, учитывая, что он находится в Донецкой области, регионе, который Россия якобы преследовала цель “освободить” и пыталась незаконно аннексировать, — сообщили в британской разведке.

По их информации, потеря Россией Лимана привела к очередной волне публичной критики российского военного руководства со стороны чиновников. Также обратили внимание на то, что у Путина проблемы с частичной мобилизацией.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 3 October 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/fJAgk1CCPa



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/01TKtrgPXM