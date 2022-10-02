Украина освободила Лиман: как россияне попали в котел и почему эта операция важная

Вооруженные силы Украины официально подтвердили освобождение пяти населенных пунктов вблизи Лимана. Речь идет о Ямполе, Новоселовке, Шандриголове, Дробышеве и Ставках.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона и добавил, что сейчас там продолжаются стабилизационные меры.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что по состоянию на 12:30 2 октября Лиман полностью зачищен от российских захватчиков.

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Украинские военные уже установили флаг на стелле на въезде в сам Лиман. Это видно на видео, которое опубликовал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Однако на этом направлении до сих пор продолжаются ожесточенные бои. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала FreeДом рассказал, что в окружении ВСУ оказалось более пяти тысяч российских военных.

Оккупанты попросили у своего руководства возможности выйти, на что получили отказ. Теперь у них есть три варианта действий: или попытаться прорваться, или сдаться, или всем вместе погибнуть. Там их около пяти тысяч, точной цифры пока нет, — отметил он.

Чиновник подчеркнул, что еще никогда украинская армия не брала такую ​​колоссальную по размеру группировку в окружение.

Российские пропагандисты кричали, что из Кременной в Лиман направлялось большое подкрепление для деблокады. Но пути подвоза боеприпасов полностью перекрыты украинскими воинами, как и дороги к отступлению.

Поэтому захватчики пытались прорваться, однако благодаря мастерским действиям наших защитников это не удалось.

Украина освободила Лиман

Аналитики Института изучения войны прогнозировали, что украинские силы освободят Лиман в течение следующих 72 часов. С такой оценкой был согласен и советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

Мы готовы к любым вариантам. Пока что ожидаем какого-то действия со стороны руководства Российской Федерации. Имеется ввиду, будут ли они проводить переговоры о сдаче в плен.

Но эта операция продлится не больше 72 часов, после чего Лиман будет однозначно освобожден, — заверил он.

На самом деле ВСУ освободили этот населенный пункт гораздо быстрее.

Было очевидно, что руководство РФ не спешило спасать своих армейцев, несмотря на уже большое количество убитых и раненых. Некоторые россияне сдавались в плен.

По итогам операции Генштаб ВСУ опубликует точную статистику потерь оккупантов.

Почему эта операция важна

Сергей Череватый объясняет, что освобождение Лимана открывает путь к дальнейшей деоккупации Донецкой и Луганской областей.

Лиман важен, потому что это очередной шаг к освобождению украинского Донбасса. Это возможность пойти дальше на Кременную, Северодонецк, — говорит представитель Восточной группировки войск.

Это также очень важно психологически для поддержания морального духа ВСУ и слома боевого настроения оккупантов. Ведь Украина начинает диктовать свою волю, а не только отбивается и стоит в обороне.

Мы уверены в нашей победе. Именно поэтому мы взяли инициативу в войне. Именно поэтому мы достигаем ощутимых результатов на поле битвы… И это очень важно.

Мы должны освободить всю нашу землю, и это будет лучшим доказательством того, что международное право и человеческие ценности не сломать ни одному государству-террористу, даже такому обнаглевшему, как Россия, — сказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Когда кончится война в Украине? Этот вопрос беспокоит миллионы людей по всему миру. И, похоже, Главное управление разведки Минобороны Украины уже имеет на него ответ.

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