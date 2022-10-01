О конце войны в Украине, агонии Путина и ядерном блефе — интервью руководителя ГУР Кирилла Буданова

В последнее время на фронте началось оживление: ВСУ идут в контрнаступление и освобождают украинские земли, а российский режим трещит по швам и бьется в агонии.

Об этом свидетельствуют поспешные попытки РФ аннексировать временно оккупированные территории. Но есть орган, который точно знает, что происходит в Кремле, тайные планы и самые большие страхи Путина.

Это Главное управление разведки Минобороны Украины. Его руководитель генерал-майор Кирилл Буданов дал интервью журналистке Наталье Мосейчук в эфире национального марафона новостей.

Читай, когда Украина освободит Крым, действительно ли ядерные угрозы пропагандистов — блеф и почему частичная мобилизация в РФ является подарком для нас.

Когда закончится война в Украине

Буданов считает, что война в Украине “не такое уж долгое время будет продолжаться, скоро это закончится”. Мы обязательно выйдем на свои админграницы по состоянию на 1991 год, то есть отвоюем все временно оккупированные территории, включая Крым и Донбасс.

И это может произойти в скором времени. По словам генерала, речь идет о первой половине 2023 года.

— Если помните мои высказывания в конце мая, то я тогда рассказал алгоритм. Я говорил, что в июне мы будем немного, к сожалению, терять, в июле будет условный застой, в августе начнем движения на восстановление своей территории.

Зимой война в значительной степени стихнет. И после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год, — прогнозирует Буданов.

Некоторые военные эксперты на Западе считают, что Украина сможет зайти в Крым летом 2023 года, но руководитель ГУР уверен, что это произойдет раньше.

— До конца весны. Возможно, немного раньше: в днях можно ошибаться, а в алгоритме действий — нет, — отмечает он.

У самого генерала особенное отношение к полуострову, ведь он там вырос. По мнению Буданова, вернуть Крым, к сожалению, можно только военным путем.

Я там много раз был. Это моя вторая родина. Я вырос в Крыму. И мы туда вернемся довольно скоро. Да, с оружием вернемся. Иного варианта не существует.

Ядерный шантаж РФ

По убеждению руководителя ГУР, сейчас не нужно опасаться, что Россия нанесет ядерный удар по территории Украины.

По состоянию на данный момент нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей перспективе может быть нанесен по территории Украины, — отмечает Буданов.

Ведь это поставит точку на РФ, если российское руководство решится на такие действия.

— Кроме того, что они кричат ​​об этом с экранов телевизоров, на самом деле они четко понимают, чем все это обернется для них. И таких планов у них сейчас нет, — подчеркивает генерал.

Мобилизация в России — подарок для Украины

По словам Буданова, нашим гражданам не стоит волноваться из-за мобилизации в России, потому что это “подарок для Украины”.

Это только ускорит процесс, который невозможно остановить, это его (Путина — ред.) агония. Они сейчас столкнутся с проблемой, которую мы уже пережили, — говорит генерал.

Россия загнала себя в тупик, однако из него еще можно выйти. Для этого РФ нужно признать, что нападение на Украину было ошибкой. И российские власти уже знают, как это показать для своего населения.

Российской армии нужно выйти за пределы админграниц Украины в 1991 году и снова начать выстраивать диалог с миром. Но такой вариант “автоматически означает трансфер власти в России”.

После поражения у России будет два варианта:

признать свои ошибки, выбрать другую власть, видоизмениться, избавиться от давно аннексированных территорий, превратиться в настоящую федерацию или конфедерацию; разделиться, создать на своей территории три или пять новых государств.

Ранее Главнокомандующий ВСУ дал первое интервью за семь месяцев полномасштабной агрессии РФ. Читай, что рассказал Валерий Залужный о начале вторжения и войне в Украине.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!