Частичная мобилизация в России: почему это может стать провалом для режима Путина

Власти России уже, похоже, понемногу признают, что проигрывают в этой войне. Личный состав противника становится все меньше, поэтому Россия принимает решения, пытаясь сдерживать панику.

Сегодня, 21 сентября, в мире отмечают День мира. Однако российский диктатор Владимир Путин в этот день объявил частичную мобилизацию в РФ, стартовавшую с начала его обращения. Фактически это означает признание войны, а не “спецоперации”. По его словам, призыву будут подлежать те, кто имел военный опыт и был в запасе.

Также российская госдума внесла в Уголовный кодекс понятия мобилизация, военное положение, вооруженный конфликт. Не забыли и об уголовной ответственности за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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Мобилизация в России — провал для Путина

Представитель ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что объявление мобилизации будет значительным ударом для режима Путина. Об этом он рассказал изданию Kyiv Post.

По его словам, объявить мобилизацию — значит объявить войну Украине. Также это подтверждает то, что Россия — страна-агрессор.

— Пока мы начали собирать информацию — очень повысилась такая мобилизационная информационная риторика в РФ. Зюганов и другие российские политические деятели говорят о том, что так действительно идет война и что российская армия не может справиться, нужно объявлять войну и мобилизацию, — говорит Скабицкий.

Он добавляет, что в России повторяются нарративы о войне не только с Украиной, но и с НАТО и США.

Однако генерал-майор рассуждает, что объявление мобилизации будет на руку Украине, ведь молодежь в РФ воевать не хочет, потому могут вырасти протестные настроения.

— Мы провели анализ российского социума и видим, что в большинстве своем поддерживают войну режиму Путина люди, которым за 50 лет, они не пойдут воевать. Пойдет воевать молодежь 20-30 лет. Поэтому именно объявление всеобщей мобилизации будет индикатором, который покажет, насколько русский народ готов к продолжению этой кровопролитной войны, — отметил Скабицкий.

Россия пытается объявить псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях, но никто не признает их легитимность. Ранее мы рассказывали о реакции Украины на провозглашение “референдумов”.

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