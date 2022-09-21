Часткова мобілізація в Росії: чому це може стати провалом для режиму Путіна

Влада Росії вже, схоже, потроху визнає, що програє у цій війні. Особовий склад противника дедалі меншає, тож Росія ухвалює рішення, намагаючись стримувати паніку.

Сьогодні, 21 вересня, у світі відзначають День миру. Проте російський диктатор Володимир Путін у цей день оголосив часткову мобілізацію у РФ, яка стартує від початку його звернення. Фактично це означає визнання війни, а не “спецоперації”. За його словами, призову підлягатимуть ті, хто мав військовий досвід та був у запасі.

Також російська держдума внесла до Кримінального кодексу поняття мобілізація, воєнний стан, збройний конфлікт. Не забули й про кримінальну відповідальність за дезертирство, неявку на службу та добровільну здачу в полон.

Мобілізація в Росії — провал для Путіна

Представник ГУР МО України, генерал-майор Вадим Скібіцький зазначив, що оголошення мобілізація буде значним ударом для режиму Путіна. Про це він розповів виданню Kyiv Post.

За його словами, оголосити мобілізацію — означає оголосити війну Україні. Також це підтверджує те, що Росія — країна-агресор.

— Наразі ми почали збирати інформацію — дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у РФ. Зюганов та інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, йде війна і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну і мобілізацію, — каже Скабіцький.

Він додає, що у Росії повторюються наративи про війну не тільки з Україною, а з НАТО і США.

Проте генерал-майор міркує, що оголошення мобілізації буде на руку Україні, адже молодь у РФ воювати не хоче, тому можуть зрости протестні настрої.

— Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що здебільшого підтримують війну режиму Путіна люди, яким за 50 років, вони не підуть воювати. Піде воювати молодь 20-30 років. Тому саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже, наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни, — зауважив Скабіцький.

Про що ще говорив Путін у промові 21 вересня

Диктатор наголосив, що “звільнення” всієї території Донбасу залишається незмінною ціллю “спецоперації”.

Росія підтримає рішення, “яке ухвалять жителі Донбасу, Запорізької та Херсонської областей про своє майбутнє” — що фактично можна вважати заявою про анексію території України після незаконних псевдореферендумів.

Путін не забув пригрозити ядерною зброєю: “Тим, хто дозволяє собі такі заяви щодо Росії, хочу нагадати, що наша країна також має різні засоби ураження. При загрозі територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми, безумовно, використаємо всі засоби, які є у нашому розпорядженні. Це не блеф”, — заявив диктатор.

Росія намагається оголосити псевдореферендуми на окупованих українських територіях, але ніхто не визнає їхню легітимність. Раніше ми розповідали про реакцію України на проголошення “референдумів”.

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