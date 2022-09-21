Часткова мобілізація в Росії: чому це може стати провалом для режиму Путіна

Влада Росії вже, схоже, потроху визнає, що програє у цій війні. Особовий склад противника дедалі меншає, тож Росія ухвалює рішення, намагаючись стримувати паніку.
Сьогодні, 21 вересня, у світі відзначають День миру. Проте російський диктатор Володимир Путін у цей день оголосив часткову мобілізацію у РФ, яка стартує від початку його звернення. Фактично це означає визнання війни, а не “спецоперації”. За його словами, призову підлягатимуть ті, хто мав військовий досвід та був у запасі.
Також російська держдума внесла до Кримінального кодексу поняття мобілізація, воєнний стан, збройний конфлікт. Не забули й про кримінальну відповідальність за дезертирство, неявку на службу та добровільну здачу в полон.
Представник ГУР МО України, генерал-майор Вадим Скібіцький зазначив, що оголошення мобілізація буде значним ударом для режиму Путіна. Про це він розповів виданню Kyiv Post.
За його словами, оголосити мобілізацію — означає оголосити війну Україні. Також це підтверджує те, що Росія — країна-агресор.
— Наразі ми почали збирати інформацію — дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у РФ. Зюганов та інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, йде війна і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну і мобілізацію, — каже Скабіцький.
Він додає, що у Росії повторюються наративи про війну не тільки з Україною, а з НАТО і США.
Проте генерал-майор міркує, що оголошення мобілізації буде на руку Україні, адже молодь у РФ воювати не хоче, тому можуть зрости протестні настрої.
— Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що здебільшого підтримують війну режиму Путіна люди, яким за 50 років, вони не підуть воювати. Піде воювати молодь 20-30 років. Тому саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже, наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни, — зауважив Скабіцький.
Росія намагається оголосити псевдореферендуми на окупованих українських територіях, але ніхто не визнає їхню легітимність. Раніше ми розповідали про реакцію України на проголошення “референдумів”.
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