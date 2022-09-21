Світ

Часткова мобілізація в Росії: чому це може стати провалом для режиму Путіна

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Вересня 2022, 09:50
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