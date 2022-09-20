Так виглядає страх розгрому! Кремлівські посіпаки оголосили дату псевдореферендуму — реакція України

Борсатися в папірцях, що нічого не варті – улюблена справа російського керівництва. Особливо, поки їхня армія продовжує наввипередки тікати з українських земель.

Так, нещодавно так звані ватажки ОРДЛО звернулись до російського президента з проханням “включити” Донецьку та Луганську області до складу РФ.

Зробити все планують за кримським сценарієм за допомогою псевдореферендуму, який планують провести від 23 до 27 вересня 2022 року.

Не дивно, що й на інших тимчасово окупованих територіях України (зокрема, у Херсонській та Запорізькій областях) кремлівські посіпаки спонтанно теж вирішили у ці дні провести так званий референдум про приєднання до складу країни-агресорки.

Реакція української влади на спроби проведення псевдореферендумів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що псевдореферендуми чи спроба російської влади провести мобілізацію, вже не зможуть змінити хід війни.

Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі.

Читати на тему Як Україна переможе — Кулеба розповів про шлях нашої держави до повного відновлення своїх кордонів Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виклав своє бачення щодо перемоги України у війні проти РФ.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що дії окупантів лише підтверджують їхній страх розгрому. Тому подібні маніпуляції та шантаж не мають жодної ваги у цивілізованому світі.

Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк теж впевнений, що російські окупанти бояться контрнаступу ЗСУ. Однак загарбники навіть не здогадуються, що жоден псевдореферендум вже не зупинить звільнення української землі.

Росіяни вирішили асиметрично відповісти на ???????? контрнаступ. Вони думають, що незаконний «референдум» зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022

Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у коментарі для Радіо Свобода зазначив, що оголошення псевдореферендуму може мати більше значення для російської пропаганди. Тоді в очах росіян деокупація українських територій буде виглядати, як напад на РФ.

З точки зору Росії, це буде “безпосереднім нападом на Росію”, і це дасть можливість провести загальну мобілізацію, оголосити війну.

Подібні здогадки висуває також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Також він зазначає, що зовсім невипадково у російській Думі з’явились законопроекти про мобілізацію та воєнний стан.

Пока все схоже на виключно інформаційний продукт шантажу з одного боку, та прикриття відсутності успіхів на фронті з іншого.

Однак російські загарбники несуть на окуповані території лише розруху та смерть. Читай історії мешканців Маріуполя, які вижили після обстрілу Драмтеатру.

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