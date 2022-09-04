Це стаття Кримінального кодексу! Верещук нагадала про відповідальність за участь у псевдореферендумі

Поки російські загарбники все мріють влаштувати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях, українські військові йдуть у контрнаступ та звільняють рідну землю.

Водночас віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук нагадала в ефірі телемарафону, що такі дії вважаються злочином, а за участь у таких “референдумах” передбачена кримінальна відповідальність.

Тому українським громадянам варто евакуюватись або ж уникати участі у подібних псевдореферендумах.

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Якщо буде доведено колаборантство, або, наприклад, участь у “референдумі”, або спонукання до участі в “референдумі”, то люди можуть отримати до 12 років з конфіскацією майна.

Ірина Верещук наголосила, що якби російські окупанти не називали свої незаконні дії, вони все одно чинять злочин проти нашої держави. Крім того, усе, що вчиняють зараз загарбники на тимчасово окупованих територіях, немає нічого спільного з референдумом.

Західні партнери теж ніколи не визнають протиправних дій росіян та їхніх намагань влаштувати псевдореферендум.

Все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які братимуть у цьому участь, це справді стаття Кримінального кодексу.

За даними віцепрем’єр-міністерки, відсоток українських громадян, які готові піти на псевдореферендум, мізерний та сягає не більше 2%. Тому, щоб уникнути участі в незаконних заходах РФ, Ірина Верещук розповіла кілька способів уникнути участі у протиправних діях проти держави.

Людям пенсійного віку, фермерам, або іншим українцям, яким у силу певних обставин складно або неможливо виїхати з тимчасово окупованої території, краще просто не брати паспортів та не йти на референдум. В іншому випадку Ірина Верещук закликає українських громадян евакуюватись, щоб не стати співучасником злочину.

Крім того, віцепрем’єр-міністерка наголошує: наближається холодна пора року. А на тимчасово окупованих територіях здебільшого немає світла, опалення та будь-якого сполучення. Тому краще поїхати зараз, щоб потім мати змогу відбудувати все, що зруйнували окупанти.

Переживемо зиму тут, а потім наша армія проведе їм останній “референдум” — викине з нашої землі.

— Тоді зайдемо разом на деокуповану територію і будемо відновлювати нашу землю, нашу Батьківщину, — наголосила вона.

Також віцепрем’єр-міністерка наголосила, що українці за потреби можуть звернутись на гарячу лінію за номером 15-48 за допомогою в евакуації на підконтрольну територію України.

Окупанти вже неодноразово маніпулювали проведенням референдумів, як способом прийняття рішень. Тому варто прочитати, що таке насправді референдум простими словами.

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