Що таке референдум простими словами: приклади з історії та чи бути “ХНР”

Російська влада йде по слідах радянської. Окупанти вже неодноразово маніпулювали проведенням референдумів, як способом прийняття рішень.

Росія провела псевдореферендуми в Україні під дулами пістолетів російських солдатів та окупувала наші території. Розповідаємо, що таке референдум, які бувають види волевиявлення в Україні та чи буде референдум у Херсоні.

Що таке референдум

Референдум — прийняття електоратом рішення з конституційних, законодавчих чи інших внутрішньополітичних, чи зовнішньополітичних питань. Тобто виборцям ставиться питання з чіткими відповідями й вони мають обрати, що краще, на їхню думку, для країни.

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Референдум є важливим інструментом прийняття рішень.

В Україні ми маємо два види референдумів: національний і місцевий.

Референдуми в Україні

На національному — без зайвого пафосу приймаються загальнонаціональні рішення про долю країни. Це історичні рішення, які не можна прийняти іншим шляхом, тобто голосуванням Верховної Ради, Кабінету Міністрів, на виборах.

На місцевих референдумах мають розглядатися питання, які в першу чергу стосуються конкретної області чи міста, і це більше питання, які відносимо до повноважень місцевої влади, наприклад позбавлення влади міського голови, створення якогось парку тощо.

На місцевому референдумі точно не можна розглядати питання територіальної цілісності, розповідає голова Одеської обласної організації комітету виборців Анатолій Бойко.

— Дуже важливо зрозуміти, в чому завдання референдуму як інструменту, бо в нас у демократичній практиці є різні інструменти для прийняття різних рішень.

Тут дуже часто виникає багато непорозумінь і багато маніпуляцій стосовно референдуму.

В громадян не завжди є чітке розуміння, для чого саме цей референдум, а в політиків є бажання цим зманіпулювати. Тому що насправді референдум має обмежений спектр застосування.

Приклад референдуму в Україні

Один із прикладів законного референдуму є всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року, на якому вирішувалася доля України та всіх її громадян.

На референдум було винесено одне питання: “Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?”.

— Зрозуміло, що це питання, яке мав приймати весь український народ, його не могла ухвалити виключно Верховна Рада або президент. З іншого боку, це може бути питання, яке максимально чітко сформульоване, може бути тільки “так” або “ні”.

Референдум не дає можливості для обговорення. І тут є небезпека, тому що на пострадянському просторі влада дуже часто маніпулює референдумами, — каже Бойко.

Кримський референдум

Якщо згадувати про “референдум” у Криму, то він стовідсотково був незаконним. Він відбувався всупереч законодавству України.

— Референдум у Криму мав відбуватися під контролем Центральної виборчої комісії. Цього зроблено не було. Не були дотримані базові умови проведення референдумів, коли можлива агітація і за, і проти, коли можливе спостереження, коли комісії формуються з незалежної за законодавством України.

Цей референдум, фактично, проходив під дулами російських солдатів. Це була абсолютна маніпуляція, фальсифікація, імітація, і жодного зв’язку з українськими або міжнародними стандартами проведення референдумів тоді не було.

Цей референдум ніхто в цивілізованому світі не визнав.

Референдуми в Донецькій та Луганській області

Що стосується референдумів у Донецькій та Луганській областях, це мало ще жалюгідніший вигляд, ніж в Криму, каже Анатолій Бойко. Адже референдум не може проводитися під час воєнного стану та стовідсотково не може проходити на окупованих територіях.

Референдум має проводитися у мирний час, коли в країні стабільна ситуація і відкритий простір різних думок.

Має бути абсолютна відповідність до законодавства і можливість, зокрема, іноземного спостереження.

Чи буде псевдореферендум у Херсоні

Експерт каже, що жодної можливості проведення законного референдуму в Херсоні немає.

По-перше, ми не маємо закону про місцевий референдум. Старий закон скасували, новий не ухвалили. Тому будь-який місцевий референдум зараз — незаконний.

По-друге, вибори та референдуми заборонені під час воєнного стану.

По-третє, референдум на окупованій території під дулами автоматів — абсурд.

Четверте — у Херсоні населення не підтримує росіян абсолютно, і вони не зможуть навіть створити картинку для ТБ.

Тому окупанти, звісно, можуть спробувати щось провести, але це не матиме жодного практичного та юридичного значення та сенсу, — каже Анатолій Бойко.

Для того, щоб вигнати ворога з нашої землі, українцям потрібна була зброя. США як союзники продовжують підтримувати Україну. Президент Джо Байден підписав закон про ленд-ліз та погодив виділення 40 млрд доларів допомоги Україні. Читай, на що підуть кошти.