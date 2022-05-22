Что такое референдум простыми словами: примеры из истории и будет ли “ХНР”

Российская власть идет по стопам советской. Оккупанты уже неоднократно манипулировали проведением референдумов, как способом принятия решений.

Россия провела псевдореферендумы в Украине под дулами российских солдат и оккупировала наши территории. Рассказываем, что такое референдум, какие виды волеизъявления бывают и быть ли референдуму в оккупированном Херсоне.

Что такое референдум

Референдум — принятие электоратом решения по конституционным, законодательным или другим внутриполитическим, или внешнеполитическим вопросам. То есть, избирателям ставится вопрос с четкими ответами, и они должны выбрать, что по их мнению будет лучше для страны.

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Референдум является важным инструментом принятия решений.

В Украине у нас есть два вида референдумов: национальные и местные.

Референдумы в Украине

На национальном — без лишнего пафоса принимаются общенациональные решения, определяющие судьбу страны. Поднимаются исторические вопросы, которые нельзя принять другим путем, то есть голосованием Верховной Рады, решением Кабинета Министров или на выборах.

На местных референдумах рассматривают вопросы, которые в первую очередь касаются конкретной области или города и вопросы, затрагивающие полномочия местных властей, например лишение власти городского головы, создание какого-то парка и т.д.

На местном референдуме точно нельзя рассматривать вопросы территориальной целостности, рассказывает глава Одесской областной организации комитета избирателей Анатолий Бойко.

— Очень важно понять, в чем задача референдума как инструмента, потому что у нас в демократической практике есть разные инструменты для принятия разных решений.

Здесь очень часто возникает много недоразумений и много манипуляций по поводу референдума.

У граждан не всегда есть четкое понимание, для чего именно этот референдум, а у политиков есть желание этим манипулировать. Потому что в действительности референдум имеет ограниченный спектр применения.

Пример референдума в Украине

Один из примеров законного референдума — всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года, на котором решалась судьба Украины и всех ее граждан.

На референдум был вынесен один вопрос: “Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?”

— Понятно, что это вопрос должен был решить весь украинский народ, такое решение не могла принять единолично Верховная Рада или президент. С другой стороны, на референдум может быть вынесен вопрос, который максимально четко сформулирован с вариантами ответа “да” или “нет”.

Референдум не дает возможности для обсуждения. И здесь есть опасность, потому что на постсоветском пространстве власть очень часто манипулирует референдумами, — говорит Бойко.

Крымский референдум

Если вспомнить о референдуме в Крыму, то он был совершенно незаконным и проводился вопреки законодательству Украины.

— Референдум в Крыму должен был проходить под контролем Центральной избирательной комиссии. Этого не было сделано. Не были соблюдены базовые условия проведения референдумов, когда возможна агитация и за, и против, когда возможно наблюдение, когда комиссии формируются из независимых представителей согласно законодательству Украины.

В принципе этот референдум проходил под дулами российских солдат, это была абсолютная манипуляция, фальсификация, имитация и никакого отношения к украинским или международным стандартам проведения референдумов не было.

Этот референдум никто в цивилизованном мире не признал.

Референдумы в Донецкой и Луганской области

Что касается “референдумов” в Донецкой и Луганской областях, это выглядело еще более жалко, чем в Крыму, говорит Анатолий Бойко. Ведь референдум не может проводиться во время действия военного положения и не может быть проведен в условиях оккупации.

Референдум должен проводиться в мирное время, когда в стране стабильная ситуация и открыто пространство для разных мнений.

Должно быть абсолютное соответствие законодательству и возможность, в частности, иностранного наблюдения.

Будет ли псевдореферендум в Херсоне

Эксперт говорит, что нет ни единой возможности проведения законного референдума в Херсоне.

Во-первых, у нас нет закона о местном референдуме. Старый закон отменили, новый не приняли. Поэтому любой местный референдум сейчас незаконный.

Во-вторых, выборы и референдумы запрещены во время военного положения.

В-третьих, референдум на оккупированной территории под дулами автоматов — абсурд.

Четвертое — в Херсоне население не поддерживает россиян абсолютно и они не смогут даже создать картинку для ТВ.

Поэтому оккупанты, конечно, могут попытаться что-то провести, но у такого “волеизъявления” нет никакого практического и юридического значения и смысла, — говорит Анатолий Бойко.

Для того чтобы выгнать врага из нашей страны, украинцам нужно современное оружие. США как союзник поддержал Украину. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе и согласовал выделение 40 млрд долларов помощи Украине. Читай, на что потратят средства.