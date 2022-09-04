Это статья Уголовного кодекса! Верещук напомнила об ответственности за участие в псевдореферендуме

Пока российские захватчики мечтают устроить псевдореферендумы на временно оккупированных территориях, украинские военные идут в контрнаступление и освобождают родную землю.

В то же время вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук напомнила в эфире телемарафона, что такие действия считаются преступлением, за участие в котором предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому украинским гражданам следует эвакуироваться или же избегать участия в подобных псевдореферендумах.

Если будет доказано коллаборантство, или, например, участие в “референдуме”, или призив к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией имущества.

Ирина Верещук подчеркнула, что как бы российские оккупанты не называли свои незаконные действия, они все равно совершают преступление против нашего государства. Кроме того, все, что совершают сейчас захватчики на временно оккупированных территориях, ничего общего с референдумом не имеет.

Сейчас также смотрят

Западные партнеры тоже никогда не признают противоправные действия россиян и их попытки устроить псевдореферендум.

Все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это действительно статья Уголовного кодекса.

По данным вице-премьер-министра, процент украинских граждан, которые готовы пойти на псевдореферендум, мизерный и составляет не более 2%. Поэтому Ирина Верещук рассказала несколько способов, как избежать участия в противоправных действиях против государства.

Людям пенсионного возраста, фермерам или другим украинцам, которым в силу определенных обстоятельств сложно или невозможно выехать с временно оккупированной территории, лучше просто не брать паспорт и не идти на референдум.

Еще один вариант — эвакуироваться, чтобы не стать соучастником преступления.

Кроме того, вице-премьер-министр отмечает, что приближается холодное время года. А на временно оккупированных территориях в основном нет света, отопления и какого-либо сообщения. Поэтому лучше выехать сейчас, чтобы потом иметь возможность отстроить все, что разрушили оккупанты.

Переживем здесь зиму, а потом наша армия проведет им последний “референдум” — откинет с наших земель.

— Тогда зайдем вместе на деоккупированную территорию и будем восстанавливать нашу землю, нашу Родину, — говорит Верещук.

Также вице-премьер-министр подчеркнула, что украинцы при необходимости могут обратиться на горячую линию по номеру 15-48 за помощью в эвакуации на подконтрольную территорию Украины.

Оккупанты уже неоднократно манипулировали проведением референдумов, как способом принятия решений. Читай, что такое референдум простыми словами.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!