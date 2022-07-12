Як евакуюватися з Запоріжжя та Херсонщини: покрокова інструкція від Верещук

Влада закликала жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя виїздити на будь-яку безпечну територію, адже в цих регіонах будуть відбуватися активні бойові дії.

Багато жителів дослухаються й виїжджають з домівок, щоб вберегти своє життя.

Однак дехто ще не наважився це зробити через численні знаки питання в плані евакуації: як евакуюватися, де нададуть допомогу тощо.

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Віце-прем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук дала покрокову інструкцію. Ти дізнаєшся, через які регіони та країни можеш виїхати і де тобі нададуть допомогу.

Два шляхи евакуації

У жителів окупованих регіонів є два шляхи для евакуації.

Перший пролягає через Крим з подальшим виїздом на територію Росії, щоб уже звідти дістатися Європи.

Другий — через окуповані території та численні російські блокпости.

Фільтраційні табори VS блокпости

Якщо виїздити через Крим або непідконтрольну Україні територію, треба проходити фільтраційний табір.

Якщо виїжджати через Василівку Запорізької області, то доведеться пройти через численні блокпости, які Верещук називає Дантовими колами пекла.

Зрозуміло, що обидва варіанти дуже небезпечні й складні, може виникнути багато непередбачуваних ситуацій, однак виїхати з цих територій — означає збільшити шанси на виживання.

Якщо евакуюватися через Росію, як мені допоможуть?

Українська влада розуміє всю складність ситуації, тому спростила процедуру перетину українського кордону.

Якщо громадяни України, рятуючись, виїдуть через територію Росії, то це не вважатиметься ні адміністративним, ні кримінальним правопорушенням.

Тепер люди, які не мають паспорта, без перешкод можуть перетнути кордон з Україною.

Після того як ти виїдеш з України на територію РФ, обов’язково звернися до найближчого консульства дружньої для нас країни: польського, румунського, італійського, швейцарського, французького тощо.

Там тобі нададуть контакти:

гарячих ліній України;

організації Червоного Хреста;

міжнародної організації з міграції;

ООН;

волонтерських організацій;

структур, які надають необхідну консультацію: юридичну, правову, психологічну тощо.

Також ти можеш зателефонувати на гарячу лінію підтримки України чи скористатися чат-ботом, в якому отримаєш необхідну інформацію та інструкцію, як діяти у твоїй ситуації.

Тим, хто виїхав, буде видана тимчасова посвідка.

Вона видаватиметься як консульствами дружніх для України країн, так і міграційною державною службою.

У Росії є волонтери, коли до них звертатися?

На території РФ є волонтерські групи, які допомогають українській владі встановлювати зв’язок з біженцями.

А вже влада допомагає людям виїхати з Росії або непідконтрольної території, організовує допомогу з квитками, транспортним засобом тощо.

Також локальні волонтерські групи допомагають українцям, яких насильно депортують на крайню північ Росії. Україна підтримує зв’язок з цими групами. Завдяки такій кооперації нашим громадянам вдається допомогти.

Інструкція для тих, хто не хоче виїздити

Людям, які збираються залишитися в епіцентрі бойових дій, радять зробити запаси продуктів та води, не ігнорувати правила безпеки й перебувати в укриттях під час обстрілів.

Також Ірина Верещук радить мешканцям цих територій подумати про зимовий період.

Майже 70% Запорізької області залишиться без газу, адже газопровід був знищений окупантами й не підлягає ремонту.

Ірина Верещук радить вже зараз подумати про те, як і де краще перезимувати. Можливо, варто подумати про переїзд до іншої області України.

Життя у ролі ВПО: як допомагає держава

Зараз в Україні понад мільйон внутрішньо переміщених осіб, і цифра має зрости, адже багато хто наважиться покинути території майбутніх бойових дій.

Однак спостерігається тенденція повернення людей у потенційно небезпечні регіони, до прикладу, в Маріуполь та Харків.

Це відбувається з двох основних причин:

Перша — активна пропаганда РФ, яка переконує людей в тому, що в цих регіонах можливе життя та відбудова.

Друга — відсутність житла або захмарна вартість проживання у більш безпечних регіонах та недостатня підтримка держави.

Ірина Верещук закликає не повертатися до небезпечних регіонів та стверджує, що питання проживання буде переглянуто і спрощено як для ВПО, так і для тих, хто надає прихисток.

Віце-прем’єрка запевнила, що нікого не мають права виселити примусово, без згоди переселенців. Влада реагуватиме на кожен такий випадок.

Людям, які зараз тимчасово живуть у школах, гуртожитках та вагонах поїзда тощо, шукатимуть інший, кращий варіант тимчасового житла, який буде належно опалюватися.

Для цього спрощують системи переведення комерційного приміщення в житлове, ремонтують споруди різних типів та готують системи допомоги й заохочення господарів, які надають прихисток переселенцям.

Детальніше про те, яке житло будуть надавати ВПО в Україні, ми розповіли в матеріалі.

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