Недобудови, гуртожитки, іпотека. Які варіанти Україна пропонує тим, хто втратив житло

Росія відібрала, розбомбила чи спалила домівки 800 тисяч українців. Держава обіцяє компенсувати це житло і не грошима, а новими метрами. Уряд уже виділив півтора мільярда на ремонт житла громадян, та цього надто мало: потрібні величезні кошти, яких поки що в Україні немає.

Однак, попри все, вже сьогодні треба думати про тимчасове житло і про постійне, планувати, якими будуть нові оселі, хто їх будуватиме та за якою програмою.

Чи є альтернатива будівництву з нуля? І на який з варіантів допомоги можна розраховувати — дізнайся в матеріалі.

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Перший варіант: житло від громад

Нардеп від Слуги Народу Олена Шуляк каже: багато українців зараз проживає на метрах рекреаційних зон або в гуртожитках.

Таких людей громади максимально розміщають або в санаторіях, або в дитячих садочках, або інших видах житла. Таких, як гуртожитки.

Віддають для проживання українці й своє житло. Найчастіше — безплатно. Іноді за таке поселення держава платить гроші власнику.

Модульні будиночки

Такі вже є в Бородянці та Бучі. Є угоди на встановлення таких будинків для ще 15 тисяч сімей.

Нині модульні будинки надають партнери, але будувати їх за державні кошти не варто, бо ціна вийде майже аналогічна, як за нове повноцінне житло.

Недобудови

Експерти пропонують і ще один шлях — тимчасове заселення в недобудови. Привести їх до ладу, добудувати та селити людей. Та для цього потрібен повний моніторинг житлової нерухомості.

Можливе полегшення з цим питанням вбачає експерт з Житлово-комунального господарства Олег Попенко.

В деяких містах є цілі будинки, покинуті людьми: вони там не живуть. Наприклад, у місті Світловодськ Кіровоградської області — це досить безпечне місто, воно знаходиться далеко від бойових дій.

Такий моніторинг уже зробили, запевняють в команді президента. Розглядають різні варіанти тимчасового і постійного житла. Серед них і викуп нового житла, яке не встигли продати, і недобудованого. Однак це можливо, якщо ці квартири ще нікому не продали та вони нікому не належать.

За такою нерухомістю стежить Держмолодьжитло, і щойно будуть гроші — купуватиме для найменш захищених категорій громадян. Питання ціни має бути компромісним між державою і забудовником.

Велике будівництво 2.0

Паралельно при появі перших коштів від донорів варто запускати будівництво житла від держави. Тобто, держава виступить замовником, житло зведуть, ринок запуститься. Туди заселять переселенців.

А коли війна закінчиться, і, приміром, маріупольцям відбудують їхнє місто й житло, ці державні квартири віддадуть тим, хто давно стояв у черзі.

Іпотека

Є ще один спосіб вирішення — іпотека під один чи нуль відсотків. До житла вже є й попередні вимоги: будинки мають зводити за шість місяців з наявних у регіоні матеріалів.

Обов’язкові — укриття та мінімальний ремонт, щоб житло не поступалося ринковому.

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