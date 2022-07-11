Недобудови, гуртожитки, іпотека. Які варіанти Україна пропонує тим, хто втратив житло

Вікторія Мельник, практикантка сайту Оксана Михайлова 11 Липня 2022, 08:00
Житло для тих, хто втратив дім під час війни

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