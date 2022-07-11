Недострои, общежития, ипотека. Какие варианты Украина предлагает тем, кто потерял жилье

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини Оксана Михайлова 11 июля 2022, 08:00
Жилье для тех, кто потерял дом во время войны

Больше новостей
Курси української мови для переселенців у Львові
Язык имеет значение! Переселенцы отказываются от русского и переходят на украинский
Недострои, общежития, ипотека. Какие варианты Украина предлагает тем, кто потерял жилье
Ни одной спокойной ночи! В результате ракетных обстрелов Харькова разрушен целый подъезд многоэтажки
Что делать, когда ужалила медуза
Уксус и горячая вода: что делать, если тебя ужалила медуза
Що таке демодекоз: симптоми та лікування
Соблюдай простые правила гигиены, чтобы не подхватить подкожного клеща. Рассказываем, что такое демодекоз
Смотреть больше

Материалы по теме

Курси української мови для переселенців у Львові
Язык имеет значение! Переселенцы отказываются от русского и переходят на украинский
Недострои, общежития, ипотека. Какие варианты Украина предлагает тем, кто потерял жилье
Ни одной спокойной ночи! В результате ракетных обстрелов Харькова разрушен целый подъезд многоэтажки
Підліток влаштовує акції протесту на підтримку України в Німеччині
Наши города превратились в пепелища! Как 15-летний подросток проводит акции в поддержку Украины в Гамбурге
Антитютюновий закон в Україні - нові обмеження для курців
И вейп, и кальян, и жевательный табак тоже? Новые ограничения для курильщиков в Украине. Читай детали

Видео
0:03:35
Курси української мови для переселенців у Львові

Язык имеет значение! Переселенцы отказываются от русского и переходят на украинский
Недострои, общежития, ипотека. Какие варианты Украина предлагает тем, кто потерял жилье
Ни одной спокойной ночи! В результате ракетных обстрелов Харькова разрушен целый подъезд многоэтажки
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 11 июля
0:03:26
Виробництво бронежилетів для ЗСУ
От подушек к военной амуниции! Как четверо друзей открыли производство бронежилетов для ВСУ
0:00:37
Перехоплені розмови російських військових: знищили два свої батальйони
Россияне разбомбили донецких боевиков, воевавших на их стороне. Перехвачены разговоры оккупантов от СБУ
0:02:29
Обучение в Ровенской области
Алгоритм действий во время ракетной атаки по больнице — в Ровенской области провели обучение для медиков
0:04:19
Ігор Талалай повернувся з російського полону й розповів про катування
Почти без еды и воды, с побоями и пытками электрическим током. Волонтер о 88 днях в российском плену
0:02:52
Повернулися з російського полону
Прошли все круги ада, теперь — реабилитация. Истории героев, которые вернулись из русского плена
0:02:39
Миколаївський зоопарк - як живуть тварини під час війни
Николаевский зоопарк: какие экзотические животные живут в зверинце и кто родился во время войны
0:04:00
Выставка войны
Выставка Спротив-2022: в Киеве мастера превращают металлолом РФ в искусство
Больше видео
Підробіток на літо
Читать дальше
Пока биржа труда в шоке: говорим о сезонной подработке для тех, кто лишился работы
Скасування військового збору та врегулювання військових пенсій
Читать дальше
Отмена военного сбора для бойцов на передовой и изменения выплаты пенсий — главное о нововведениях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь