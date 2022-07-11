Недострои, общежития, ипотека. Какие варианты Украина предлагает тем, кто потерял жилье

Россия отобрала, разбомбила или сожгла дома 800 тысяч украинцев. Государство обещает компенсировать это жилье не деньгами, а новыми метрами. Правительство уже выделило 1,5 млрд гривен на ремонт жилья для граждан, но этого слишком мало: нужны огромные средства, которых пока у нас нет.

Однако, несмотря на это, уже сегодня нужно думать о временном и постоянном жилье, планировать, какими будут новые дома, кто их будет строить, по какой программе.

Есть ли альтернатива строительству с нуля? И на какой из вариантов помощи можно рассчитывать — узнай в нашем материале.

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Первый вариант: жилье от общин

Нардеп от Слуги Народа Елена Шуляк говорит: многие украинцы сейчас проживают на метрах рекреационных зон или в общежитиях.

Таких людей общины максимально размещают либо в санаториях, либо в детских садах, либо в других видах жилья, таких как общежития.

Отдают для проживания украинцы и свое жилье. Чаще всего — бесплатно. Иногда за такое поселение государство платит средства владельцу.

Модульные домики

Такие уже есть в Бородянке и Буче. Есть соглашения на установку таких домов для еще 15 тысяч семей.

Сейчас модульные дома предоставляют партнеры, но строить их за государственные средства не стоит, потому что цена получится почти аналогичной новому полноценному жилью.

Недостройки

Эксперты предлагают и еще один путь — временное заселение в недостройки. Их нужно привести в порядок, достроить и заселить туда людей. Но для этого требуется полный мониторинг жилой недвижимости.

Возможное облегчение с этим вопросом видит эксперт по Жилищно-коммунальному хозяйству Олег Попенко.

В некоторых городах есть целые дома, брошенные людьми: они там не живут. Например, в городе Светловодск Кировоградской области — это достаточно безопасный город, он находится вдали от боевых действий.

Такой мониторинг уже был сделан, уверяют в команде президента. Там рассматривают разные варианты временного и постоянного жилья. Среди них и выкуп нового жилья (которое застройщик еще не успел продать) и недостроенного. Однако это возможно, если эти квартиры еще никому не продали и никому не принадлежат.

За такой недвижимостью следит Госмолодежь, и как только будут деньги — планируют покупать метры для наименее защищенных категорий украинцев. Вопрос цены должен быть компромиссным между государством и застройщиком.

Большое строительство 2.0

Параллельно при появлении первых средств от доноров следует запускать строительство жилья от государства. То есть, государство выступит заказчиком, жилье построят, рынок запустится. В квартиры заселят переселенцев.

А когда война закончится, и, например, мариупольцам отстроят их город и жилье, эти государственные квартиры отдадут тем, кто давно стоял в очереди.

Ипотека

Есть еще один способ решения проблемы — ипотека под один или ноль процентов. К жилью уже есть и предварительные требования: дома должны строить за шесть месяцев из имеющихся в регионе материалов.

Обязательны наличие укрытия и минимальный ремонт, чтобы жилье не уступало рыночному.

К работе уже вернулась половина застройщиков страны! Однако не хватает рабочей силы — читай в материале о темпах строительства.

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