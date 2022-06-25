Жилье в Украине активно строится – половина застройщиков вернулись к работе

Более 50% застройщиков по всей Украине вернулись к работе. Одни строят жилье с нуля – это преимущественно в западных регионах Украины, другие, например, в столице, достраивают то, что не достроили к войне.

Рабочей силы – не хватает, потому что большинство мужчин ушли на фронт, к тому же из-за уничтожения рашистами ряда производств по всей Украине – проблема с закупкой стройматериалов, а это все влияет и на цену жилья.

По словам директора по маркетингу группы компаний DIM Ирины Михалевой – “строительные компании делают все возможное, чтобы удержать цены на нынешнем уровне, поскольку очень сложная ситуация с поставщиками.”

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Напомним, ранее мы рассказывали о том, возможно ли модернизировать бомбоубежища в Украине.