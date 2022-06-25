Житло в Україні активно будується — половина забудовників повернулися до роботи

Понад 50% забудовників по всій Україні повернулися до роботи. Одні будують житло з нуля – це переважно в західних регіонах України, інші ж, наприклад у столиці, добудовують те, що не звели до війни.

Робочої сили – не вистачає, бо більшість чоловіків пішли на фронт, до того ж через знищення рашистами низки виробництв по всій Україні – є проблема з закупівлею будматеріалів, а це все впливає і на ціну житла.

За словами директорки з маркетингу групи компаній DIM Ірини Міхальової — “будівельні компанії роблять усе можливе, щоб утримати ціни на нинішньому рівні, оскільки дуже складна ситуація з постачальниками.”

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