Чи можливо модернізувати бомбосховища в Україні? Розповідаємо про реформу укриттів

Міністерство регіонального розвитку анонсувало масштабну реформу бомбосховищ та укриттів.

Реформа бомбосховищ та укриттів

Мінрегіон спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування створили робочу групу, яка напрацьовує комплексні пропозиції щодо вдосконалення положень по цивільному захисту.

Також ці положення стосуються посилення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері цивільного захисту під час розроблення містобудівної та проектної документації. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

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— Забезпечення будівництва укриттів, які збережуть життя та здоров’я громадян під час повітряних чи хімічних атак, сьогодні актуальне як ніколи. Робоча група вже найближчим часом презентує відповідні законодавчі ініціативи та нормативні ініціативи, — зазначила Наталія Козловська.

Читати на тему Нові інженерні рішення та стандарти — коли в Україні почнеться розбудова сучасних бомбосховищ Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів про будівництво сучасних бомбосховищ.

Інженер компанії IC CONSULENTEN Станіслав Коник пояснив, чому модернізація бомбосховищ та будівництво нових укриттів — це тривалий та нелегкий процес.

Яка ситуація з укриттями в Україні зараз

За словами інженера, згідно з українським законодавством, використовується термін “захисні споруди” та “споруди цивільного призначення”. Станом на 2019 рік лише 10% населення України було забезпечене захисними спорудами.

— Всі інші люди могли отримати захист у спорудах подвійного призначення: підвалах, підземних паркінгах, торговельних центрах.

В переважній більшості таких приміщень є суттєві недоліки: незадовільні санітарно-гігієнічні умови, відсутність освітлення, пошкоджена система вентиляції тощо, — каже Коник.

Інженер повідомив, що у відкритому доступі важко знайти класифікації до умов укриттів.

— Ми аналізували досвіди інших країн. Вони теж використовують підвальні приміщення, але є чіткі вимоги до таких приміщень. Наприклад, якої потужності ударну хвилю вони повинні витримати.

Як можна модернізувати укриття

Експерт каже, що спочатку мають бути встановлені норми на законодавчому рівні.

На законодавчому рівні в державно-будівельних нормах та вимогах цивільного захисту має бути чітко встановлено, які є класи захисних споруд та який захист вони повинні надавати.

— Після цього, обстежуючи кожен підвал, ми зможемо сказати, чи може це приміщення надати потрібний рівень захисту. Після цього вже можна покращувати умову підвалу, паркінгу чи іншого укриття.

Проте Коник каже, що модернізація укриттів — тривалий процес, адже треба підготувати й законодавчу базу, а потім розробити стратегію з відновлення цих приміщень.

Якщо бомбосховище далеко від твого дому, треба пересидіти повітряну тривогу в себе вдома та зробити це безпечно. Раніше ми розповідали, як захистити себе у квартирі під час ракетних обстрілів.

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