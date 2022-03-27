Це рятує життя: як захистити себе у квартирі під час та після ракетних обстрілів

Будинки мирних жителів не припиняють обстрілювати та нищити російські загарбники. Тому важливо знати, як можна себе захистити.

Прості кроки можуть врятувати життя, а нехтування ними — може призвести до трагічних наслідків.

Команда Unicef Ukraine підготувала алгоритм дій на випадок, якщо ви опинилися у квартирі під час обстрілу.

Підготовка

Навіть якщо ви завжди спускаєтесь у бомбосховище, варто підготувати своє помешкання, убезпечити його на випадок “а що раптом”.

Адже випадки бувають різні, треба знати, як захистити себе у квартирі.

Найбільш небезпечними у оселі під час обстрілів є скляні та гострі предмети.

Саме через травми від уламків скла багато людей не виживають. Тому першочергово треба подбати про те, щоб максимально убезпечити скло.

Вікна треба обклеїти клейкою стрічкою, а біля них завжди тримати бутилі з водою. Їх можна поставити на підвіконня — це захистить від уламків.

Окрім вікон у квартирі є люстри, які треба закрити тканиною. Вази та інші скляні предмети теж треба прибрати, заховати у закритому місці.

Скло в сервантах та елементах декору теж бажано обклеїти клейкою стрічкою, або, за можливості, зняти на певний час.

Подумайте, в разі раптового нападу, де б ви могли заховатися.

Ховатися можна в кімнатах, де немає вікон, біля несущих стін.

Якщо хочете розміститися там, то підготуйте матрац.

Також як тимчасову схованку можна використати найміцніші у вашому помешканні меблі: стіл, ліжко тощо.

Почалося, стріляють, що робити?

Вдих видих — не зволікайте.

Якщо вирішили ховатися в кімнаті, щоб захистити себе у квартирі покладіть між собою та несущою стіною матрац або подушку.

Або перейдіть в заздалегідь вибране місце, де можна перечекати.

Прийміть безпечну позу:

Сядьте або ляжте на підлогу Захистіть голову руками Щоб вберегти зір, заплющте очі Щоб не отримати контузію, тримайте рот відкритим Намагайтеся спокійно дихати

Все нарешті закінчилося. Що робити після

Коли атака минула, не поспішайте виходити, адже у ворога є звичка нападати на одні й ті ж будівлі двічі.

Коли ви впевнені, що все тихо не поспішайте бігти до дверей, треба оглянути квартиру. Якщо є змога вдягти рукавички — вдягніть, це захистить ваші руки.

У разі, якщо у стіні над кутами дверей є тріщини, то виходити не можна.

Краще, подзвоніть рятувальникам та проконсультуйтеся, якщо немає такої можливості, чекайте на допомогу.

Якщо з дверима все нормально і ви можете вийти, то скористайтеся сходами, щоб вибратися.

При цьому намагайтеся триматися за стіну, йти якомога ближче до неї. Але тільки тоді, коли це найміцніша частина конструкції.

Якщо ви вийшли, а будівлю задимлено, то закрийте рот та ніс вологою тканиною та спробуйте вибратися.

Ми вже розповідали, що робити, якщо у вашому будинку здійнялася пожежа через влучання снаряду. Ніколи не завадить нагадати собі цей алгоритм, щоб не губитися в кризовій ситуації.