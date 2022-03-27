Це рятує життя: як захистити себе у квартирі під час та після ракетних обстрілів

Будинки мирних жителів не припиняють обстрілювати та нищити російські загарбники. Тому важливо знати, як можна себе захистити.
Прості кроки можуть врятувати життя, а нехтування ними — може призвести до трагічних наслідків.
Команда Unicef Ukraine підготувала алгоритм дій на випадок, якщо ви опинилися у квартирі під час обстрілу.
Навіть якщо ви завжди спускаєтесь у бомбосховище, варто підготувати своє помешкання, убезпечити його на випадок “а що раптом”.
Адже випадки бувають різні, треба знати, як захистити себе у квартирі.
Найбільш небезпечними у оселі під час обстрілів є скляні та гострі предмети.
Найбільш небезпечними у оселі під час обстрілів є скляні та гострі предмети.
Саме через травми від уламків скла багато людей не виживають. Тому першочергово треба подбати про те, щоб максимально убезпечити скло.
Вікна треба обклеїти клейкою стрічкою, а біля них завжди тримати бутилі з водою. Їх можна поставити на підвіконня — це захистить від уламків.
Окрім вікон у квартирі є люстри, які треба закрити тканиною. Вази та інші скляні предмети теж треба прибрати, заховати у закритому місці.
Скло в сервантах та елементах декору теж бажано обклеїти клейкою стрічкою, або, за можливості, зняти на певний час.
Подумайте, в разі раптового нападу, де б ви могли заховатися.
Ховатися можна в кімнатах, де немає вікон, біля несущих стін.
Ховатися можна в кімнатах, де немає вікон, біля несущих стін.
Якщо хочете розміститися там, то підготуйте матрац.
Також як тимчасову схованку можна використати найміцніші у вашому помешканні меблі: стіл, ліжко тощо.
Вдих видих — не зволікайте.
Якщо вирішили ховатися в кімнаті, щоб захистити себе у квартирі покладіть між собою та несущою стіною матрац або подушку.
Або перейдіть в заздалегідь вибране місце, де можна перечекати.
Коли атака минула, не поспішайте виходити, адже у ворога є звичка нападати на одні й ті ж будівлі двічі.
Коли ви впевнені, що все тихо не поспішайте бігти до дверей, треба оглянути квартиру. Якщо є змога вдягти рукавички — вдягніть, це захистить ваші руки.
У разі, якщо у стіні над кутами дверей є тріщини, то виходити не можна.
У разі, якщо у стіні над кутами дверей є тріщини, то виходити не можна.
Краще, подзвоніть рятувальникам та проконсультуйтеся, якщо немає такої можливості, чекайте на допомогу.
Якщо з дверима все нормально і ви можете вийти, то скористайтеся сходами, щоб вибратися.
При цьому намагайтеся триматися за стіну, йти якомога ближче до неї. Але тільки тоді, коли це найміцніша частина конструкції.
Якщо ви вийшли, а будівлю задимлено, то закрийте рот та ніс вологою тканиною та спробуйте вибратися.
Ми вже розповідали, що робити, якщо у вашому будинку здійнялася пожежа через влучання снаряду. Ніколи не завадить нагадати собі цей алгоритм, щоб не губитися в кризовій ситуації.