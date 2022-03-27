Это спасает жизнь: как защитить себя в квартире во время и после ракетных обстрелов

Дома мирных жителей не перестают обстреливать и уничтожать российские захватчики. Поэтому важно знать, как можно себя защитить.

Простые шаги могут спасти жизнь, а пренебрежение ими может привести к трагическим последствиям.

Команда Unicef ​​Ukraine подготовила алгоритм действий на случай, если оказались в квартире при обстреле.

Подготовка

Даже если вы всегда спускаетесь в бомбоубежище, стоит подготовить свое жилье, обезопасить его на случай “а что вдруг”.

А ведь случаи бывают разные, надо знать, как защитить себя в квартире.

Наиболее опасными в доме во время обстрелов — стеклянные и острые предметы.

Именно из-за травм от обломков стекла многие не выживают. Поэтому в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы максимально обезопасить стекло.

Окна нужно обклеить клейкой лентой, а возле них всегда держать бутыли с водой. Их можно поставить на подоконник – это защитит от обломков.

Кроме окон в квартире есть люстры, которые нужно закрыть тканью. Вазы и другие стеклянные предметы тоже нужно убрать, спрятать в закрытом месте.

Стекло в сервантах и ​​элементах декора тоже желательно обклеить клейкой лентой или, по возможности, снять на время.

Подумаете, в случае внезапного нападения, где вы могли бы спрятаться.

Прятаться можно в комнатах, где нет окон, у несущих стен.

Если хотите разместиться там, то подготовьте матрас.

Также как временное укрытие можно использовать самую прочную в вашем доме мебель: стол, кровать и т.д.

Началось, стреляют, что делать?

Вдох выдох – не медлите.

Если решили прятаться в комнате, чтобы защитить себя в квартире, положите между собой и несущей стеной матрас или подушку.

Или перейдите в заранее выбранное место, где можно переждать.

Примите безопасную позу:

Сядьте или лягте на пол Защитите голову руками Чтобы уберечь зрение, закройте глаза Чтобы не получить контузию, держите рот открытым Старайтесь спокойно дышать

Все наконец-то закончилось. Что делать после

Когда атака прошла, не спешите выходить, ведь у врага есть привычка нападать на одни и те же здания дважды.

Если вы уверены, что все не спешите бежать к двери, нужно осмотреть квартиру. Если есть возможность надеть перчатки — наденьте, это защитит ваши руки.

В случае если в стене над углами двери есть трещины, то выходить нельзя.

Лучше позвоните спасателям и проконсультируйтесь, если нет такой возможности, ждите помощи.

Если с дверью все нормально и вы можете выйти, то воспользуйтесь лестницей, чтобы выбраться.

При этом старайтесь держаться за стену, идти как можно поближе к ней. Но только тогда, когда это самая крепкая часть конструкции.

Если вы вышли, а здание задымлено, закройте рот и нос влажной тканью и попробуйте выбраться.

Мы уже рассказывали, что делать, если в вашем доме начался пожар из-за попадания снаряда. Никогда не помешает напомнить себе этот алгоритм, чтобы не теряться в ситуации.