Это спасает жизнь: как защитить себя в квартире во время и после ракетных обстрелов

Дома мирных жителей не перестают обстреливать и уничтожать российские захватчики. Поэтому важно знать, как можно себя защитить.
Простые шаги могут спасти жизнь, а пренебрежение ими может привести к трагическим последствиям.
Команда Unicef Ukraine подготовила алгоритм действий на случай, если оказались в квартире при обстреле.
Даже если вы всегда спускаетесь в бомбоубежище, стоит подготовить свое жилье, обезопасить его на случай “а что вдруг”.
А ведь случаи бывают разные, надо знать, как защитить себя в квартире.
Наиболее опасными в доме во время обстрелов — стеклянные и острые предметы.
Наиболее опасными в доме во время обстрелов — стеклянные и острые предметы.
Именно из-за травм от обломков стекла многие не выживают. Поэтому в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы максимально обезопасить стекло.
Окна нужно обклеить клейкой лентой, а возле них всегда держать бутыли с водой. Их можно поставить на подоконник – это защитит от обломков.
Кроме окон в квартире есть люстры, которые нужно закрыть тканью. Вазы и другие стеклянные предметы тоже нужно убрать, спрятать в закрытом месте.
Стекло в сервантах и элементах декора тоже желательно обклеить клейкой лентой или, по возможности, снять на время.
Подумаете, в случае внезапного нападения, где вы могли бы спрятаться.
Прятаться можно в комнатах, где нет окон, у несущих стен.
Прятаться можно в комнатах, где нет окон, у несущих стен.
Если хотите разместиться там, то подготовьте матрас.
Также как временное укрытие можно использовать самую прочную в вашем доме мебель: стол, кровать и т.д.
Вдох выдох – не медлите.
Если решили прятаться в комнате, чтобы защитить себя в квартире, положите между собой и несущей стеной матрас или подушку.
Или перейдите в заранее выбранное место, где можно переждать.
Когда атака прошла, не спешите выходить, ведь у врага есть привычка нападать на одни и те же здания дважды.
Если вы уверены, что все не спешите бежать к двери, нужно осмотреть квартиру. Если есть возможность надеть перчатки — наденьте, это защитит ваши руки.
В случае если в стене над углами двери есть трещины, то выходить нельзя.
В случае если в стене над углами двери есть трещины, то выходить нельзя.
Лучше позвоните спасателям и проконсультируйтесь, если нет такой возможности, ждите помощи.
Если с дверью все нормально и вы можете выйти, то воспользуйтесь лестницей, чтобы выбраться.
При этом старайтесь держаться за стену, идти как можно поближе к ней. Но только тогда, когда это самая крепкая часть конструкции.
Если вы вышли, а здание задымлено, закройте рот и нос влажной тканью и попробуйте выбраться.
Мы уже рассказывали, что делать, если в вашем доме начался пожар из-за попадания снаряда. Никогда не помешает напомнить себе этот алгоритм, чтобы не теряться в ситуации.