Нові інженерні рішення та стандарти — коли в Україні почнеться розбудова сучасних бомбосховищ 

За час повномасштабної війни для українців бомбосховища стали другим домом. Проте укриття ще радянського зразка не дуже тішать комфортом: сирі, пошарпані, без каналізації, електроенергії та водопроводу.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов розповів в ефірі телемарафону, що відтепер по всій Україні будуватимуть сучасні та надійні бомбосховища.

Ми працюємо над сучасними інженерними рішеннями для того, щоб побудувати систему бомбосховищ по всій країні. Йдеться також про розробку державних будівельних норм, — зазначає Чернишов.

За його словами, нові укриття передбачатимуть високий рівень безпеки, а також доступність для всіх категорій населення. Бомбосховища можуть бути як під землею, так і на поверхні.

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У нових житлових комплексах вони можуть мати подвійне призначення, наприклад, бути ще й підземним паркінгом. Але також критично важливо провести модернізацію вже наявних укриттів.

Часу в нас немає. Ми повинні робити це прямо зараз. Ми вже розпочинаємо ці роботи. Я впевнений, що протягом 1-1,5 року ми можемо досягнути результату, — запевняє міністр.

Війна змусила українських архітекторів та будівельників переглянути стандарти планування помешкань. Адже вони мають бути надійними, а не ставати братською могилою для сотень людей. Читай, як будуватимуть нові українські міста й будинки.