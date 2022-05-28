Новые инженерные решения и стандарты — когда в Украине начнется строительство современных бомбоубежищ

За время полномасштабной войны для украинцев бомбоубежища стали вторым домом. Однако укрытия еще советского образца не очень радуют комфортом: сырые, потрепанные, без канализации, электроэнергии и водопровода.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев рассказал в эфире телемарафона, что теперь по всей Украине будут строить современные и надежные бомбоубежища.

Мы работаем над современными инженерными решениями, чтобы построить систему бомбоубежищ по всей стране. Речь также идет о разработке государственных строительных норм, — отмечает Чернышев.

По его словам, новые укрытия будут предусматривать высокий уровень безопасности и доступность для всех категорий населения. Бомбоубежища могут быть как под землей, так и на поверхности.

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В новых жилых комплексах они могут иметь двойное предназначение, например, быть еще и подземным паркингом. Но также критически важно провести модернизацию уже имеющихся укрытий.

Времени у нас нет. Мы должны делать это прямо сейчас. Мы уже приступаем к этим работам. Я уверен, что в течение 1-1,5 года мы можем достичь результата, — уверяет министр.

Война заставила украинских архитекторов и строителей пересмотреть стандарты планировки жилья. Они ведь должны быть надежными, а не становиться братской могилой для сотен людей. Читай, как будут строить новые города и дома.