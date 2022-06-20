Возможно ли модернизировать бомбоубежища в Украине? Рассказываем о реформе укрытий

Министерство регионального развития анонсировало масштабную реформу бомбоубежищ и укрытий.

Реформа бомбоубежищ и укрытий

Минрегион совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства создали рабочую группу, которая нарабатывает комплексные предложения по усовершенствованию положений по гражданской защите.

Также эти положения касаются усиления контроля над соблюдением требований законодательства в сфере гражданской защиты при разработке градостроительной и проектной документации. Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Сейчас также смотрят

— Обеспечение строительства укрытий, которые сохранят жизнь и здоровье граждан во время воздушных или химических атак, сегодня актуально как никогда. Рабочая группа уже в ближайшее время представит соответствующие законодательные инициативы и нормативные инициативы, — отметила Наталья Козловская.

Читать по теме Новые инженерные решения и стандарты — когда в Украине начнется строительство современных бомбоубежищ Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал о строительстве современных бомбоубежищ.

Инженер компании IC CONSULENTEN Станислав Коник объяснил, почему модернизация бомбоубежищ и строительство новых укрытий — это длительный и нелегкий процесс.

Какая ситуация с укрытиями в Украине сейчас

По словам инженера, согласно украинскому законодательству используется термин “защитные сооружения” и “сооружения гражданского назначения”. По состоянию на 2019 год только 10% населения Украины было обеспечено защитными сооружениями.

— Все остальные люди могли получить защиту в сооружениях двойного назначения: подвалах, подземных паркингах, торговых центрах.

В большинстве таких помещений существенные недостатки: неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия, отсутствие освещения, поврежденная система вентиляции и т.д., — говорит Коник.

Инженер сообщил, что в открытом доступе сложно найти классификации к условиям укрытий.

— Мы анализировали опыты других стран. Они тоже используют подвальные помещения, но есть четкие требования к таким помещениям. Например, какой мощности ударную волну они должны выдержать.

Как можно модернизировать укрытие

Эксперт говорит, что изначально должны быть установлены нормы на законодательном уровне.

На законодательном уровне в государственно-строительных нормах и требованиях гражданской защиты должно быть четко установлено, какие классы защитных сооружений и какую защиту они должны предоставлять.

— После этого, обследуя каждый подвал, мы сможем сказать, может ли это помещение предоставить необходимый уровень защиты. После этого можно улучшать условие подвала, паркинга или другого укрытия.

Однако Коник говорит, что модернизация укрытий — длительный процесс, ведь нужно подготовить и законодательную базу, а затем разработать стратегию по восстановлению этих помещений.

Если бомбоубежище далеко от твоего дома, нужно пересидеть воздушную тревогу у себя дома и сделать это безопасно. Ранее мы рассказывали, как защитить себя в квартире во время ракетных обстрелов.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!