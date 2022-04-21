Будівництво під час війни: як допоможе держава тим, хто втратив житло

Будівництво житла у регіонах, де немає бойових дій, починає оживати. Загуркотіла техніка навіть на київських будмайданчиках.

Під час війни все ускладнилось не лише через сирени чи ризик несподіваних прильотів — шалено зросли ціни на будматеріали, бо більшість виробників зупинились, частина заводів пошкоджена, а деякі повністю розтрощені.

Ціни на квадратні метри попри це поки що довоєнні. Нині не до прибутків. У десяти областях, де немає бойових дій, відновив роботу кожен п’ятий будмайданчик. Найбільше забудов ожило у Львові.

Однак поки заблоковані держреєстри гальмують ринок — оформити купівлю-продаж житла складно. Уже за тиждень реєстри розблокують. Щоправда, доступ нададуть лише нотаріусам з відмінною репутацією та обмежать можливість швидкого перепродажу квартир, щоб уникнути шахрайства.

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Держава отримала вже 77 000 заявок про пошкоджене окупантами житло. Це понад 5 млн кв.м. Відновлювати будівництво потрібно вже негайно.

Тому забудовники пропонують розтермінування, намагаються відновити разом із банками іпотечні програми, але передусім чекають на державне замовлення. Держава обіцяє викуповувати вже готове житло для тих, хто втратив домівки.

Якщо твоя домівка теж постраждала внаслідок російських злочинів, то читай, як подати заявку на відшкодування втраченого майна в Дії.