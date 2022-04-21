Lifestyle

Будівництво під час війни: як допоможе держава тим, хто втратив житло

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 21 Квітня 2022, 09:31

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