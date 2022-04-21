Строительство во время войны: как поможет государство тем, кто потерял жилье

Строительство жилья в регионах, где нет боевых действий, начинает оживать. Загрохотала техника даже на киевских стройплощадках.
Во время войны все усложнилось не только из-за сирены или риска неожиданных прилетов — значительно выросли цены на стройматериалы, потому что большинство производителей остановились, часть заводов повреждена, а некоторые полностью разрушены.
Цены на квадратные метры, несмотря на это, пока еще довоенные. Сейчас не до прибыли. В десяти областях, где нет боевых действий, возобновила работу каждая пятая стройплощадка. Больше всего застроек ожило во Львове.
Цены на квадратные метры, несмотря на это, пока еще довоенные. Сейчас не до прибыли. В десяти областях, где нет боевых действий, возобновила работу каждая пятая стройплощадка. Больше всего застроек ожило во Львове.
Однако пока заблокированные госреестры тормозят рынок — оформить куплю-продажу жилья сложно. Уже через неделю реестры разблокируют. Правда, доступ предоставят только нотариусам с отличной репутацией и ограничат возможность быстрой перепродажи квартир, чтобы избежать мошенничества.
Государство получило уже 77 000 заявок о поврежденном оккупантами жилье. Это более 5 млн кв.м. Возобновлять строительство нужно уже немедленно.
Государство получило уже 77 000 заявок о поврежденном оккупантами жилье. Это более 5 млн кв.м. Возобновлять строительство нужно уже немедленно.
Поэтому застройщики предлагают рассрочку, пытаются возобновить вместе с банками ипотечные программы, но прежде всего ждут госзаказа. Государство обещает выкупать уже готовое жилье для тех, кто потерял дома.
Если твой дом тоже пострадал в результате российских преступлений, то читай, как подать заявку на возмещение утраченного имущества в Дії.