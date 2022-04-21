Строительство во время войны: как поможет государство тем, кто потерял жилье

Строительство жилья в регионах, где нет боевых действий, начинает оживать. Загрохотала техника даже на киевских стройплощадках.

Во время войны все усложнилось не только из-за сирены или риска неожиданных прилетов — значительно выросли цены на стройматериалы, потому что большинство производителей остановились, часть заводов повреждена, а некоторые полностью разрушены.

Цены на квадратные метры, ​​несмотря на это, пока еще довоенные. Сейчас не до прибыли. В десяти областях, где нет боевых действий, возобновила работу каждая пятая стройплощадка. Больше всего застроек ожило во Львове.

Однако пока заблокированные госреестры тормозят рынок — оформить куплю-продажу жилья сложно. Уже через неделю реестры разблокируют. Правда, доступ предоставят только нотариусам с отличной репутацией и ограничат возможность быстрой перепродажи квартир, чтобы избежать мошенничества.

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Государство получило уже 77 000 заявок о поврежденном оккупантами жилье. Это более 5 млн кв.м. Возобновлять строительство нужно уже немедленно.

Поэтому застройщики предлагают рассрочку, пытаются возобновить вместе с банками ипотечные программы, но прежде всего ждут госзаказа. Государство обещает выкупать уже готовое жилье для тех, кто потерял дома.

Если твой дом тоже пострадал в результате российских преступлений, то читай, как подать заявку на возмещение утраченного имущества в Дії.