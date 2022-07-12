Как эвакуироваться из Запорожья и Херсона: пошаговая инструкция от Верещук

Власти призвали жителей временно оккупированных территорий Херсона и Запорожья выезжать на любую безопасную территорию, ведь в этих регионах будут проходить активные боевые действия.

Многие жители прислушиваются и выезжают из домов, чтобы уберечь свою жизнь.

Однако некоторые еще не решились это сделать из-за многочисленных вопросов в плане эвакуации: как эвакуироваться, где мне окажут помощь и т.д.

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Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук дала пошаговую инструкцию. Ты узнаешь, через какие регионы и страны ты можешь выехать и где тебе окажут помощь.

Два пути эвакуации

У жителей оккупированных регионов есть два пути для эвакуации.

Первый проходит через Крым с последующим выездом на территорию России, чтобы уже оттуда добраться до Европы.

Второй — через оккупированные территории и многочисленные российские блокпосты.

Фильтрационные лагеря VS блокпосты

Если выезжать через Крым или на неподконтрольную Украине территорию, нужно проходить фильтрационный лагерь.

Если выезжать через Васильевку Запорожской области, то придется пройти через многочисленные блокпосты, которые Верещук называет Дантовыми кругами ада.

Понятно, что оба варианта очень опасные и сложные, может возникнуть много непредсказуемых ситуаций, однако уехать с этих территорий — значит увеличить шансы на выживание.

Если эвакуироваться через Россию, как мне помогут?

Украинские власти понимают всю сложность ситуации, поэтому упростили процедуру пересечения украинской границы.

Если граждане Украины, спасаясь, выедут через территорию России, то это не будет считаться ни административным, ни уголовным правонарушением.

Теперь люди, у которых нет паспорта, без помех могут пересечь границу с Украиной.

После того как ты выедешь из Украины на территорию РФ, нужно обязательно обратиться в ближайшее консульство дружественной для нас страны: польское, румынское, итальянское, швейцарское, французское и т.д.

Там тебе предоставят контакты:

горячих линий Украины;

организации Красного Креста;

международной организации по миграции;

ООН;

волонтерских организаций;

структур, которые предоставляют необходимую консультацию: юридическую, правовую, психологическую и т.п.

Также ты можешь позвонить на горячую линию поддержки Украины или воспользоваться чат-ботом, в котором получишь необходимую информацию и инструкцию, как действовать в твоей ситуации.

Выехавшим будет выдано временное удостоверение.

Она будет выдаваться как консульствами дружественных для Украины стран, так и миграционной государственной службой.

В России есть волонтеры, когда к ним обращаться?

На территории РФ есть волонтерские группы, которые помогают украинским властям устанавливать связь с беженцами.

А уже власти помогают людям выехать из России или неподконтрольной территории, организовывают помощь с билетами, транспортным средством и т.д.

Также локальные волонтерские группы помогают украинцам, которых насильственно депортируют на крайний север России. Украина поддерживает связь с этими группами. Благодаря такой кооперации нашим гражданам удается помочь.

Инструкция для тех, кто не хочет выезжать

Людям, которые собираются остаться в эпицентре боевых действий, советуют сделать запасы продуктов и воды, не игнорировать правила безопасности и находиться в укрытиях при обстрелах.

Также Ирина Верещук советует жителям этих территорий подумать о зимнем периоде.

Около 70% Запорожской области останется без газа, ведь газопровод был уничтожен оккупантами и не подлежит ремонту.

Ирина Верещук советует уже сейчас подумать о том, как и где лучше перезимовать. Возможно, стоит подумать о переезде в другую область Украины.

Жизнь в роли ВПЛ: как помогает государство

Сейчас в Украине более миллиона внутренне перемещенных лиц, и цифра должна возрасти, ведь многие решаться покинуть территории будущих боевых действий.

Однако наблюдается тенденция возвращения людей в потенциально опасные регионы, например, в Мариуполь и Харьков.

Это происходит по двум основным причинам:

Первая — активная пропаганда РФ, убеждающая людей в том, что в этих регионах возможна жизнь и восстановление.

Вторая — отсутствие жилья или заоблачная стоимость проживания в более безопасных регионах и недостаточная поддержка государства.

Ирина Верещук призывает не возвращаться в опасные регионы и утверждает, что вопрос проживания будет пересмотрен и упрощен как для ВПЛ, так и для тех, кто предоставляет приют.

Вице-премьер заверила, что никого не имеют права выселить принудительно, без согласия переселенцев. Власти будут реагировать на каждый подобный случай.

Тем, кто сейчас временно живет в школах, общежитиях и вагонах поезда, будут искать другой, лучший вариант временного жилья, которое будет отапливаться.

Для этого упрощают системы перевода коммерческого помещения в жилое, ремонтируют постройки разных типов и готовят системы помощи и поощрения хозяев, предоставляющих приют переселенцам.

Детальнее о том, какое жилье будут предоставлять ВПЛ в Украине, мы рассказали в прошлом материале.

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