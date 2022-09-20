Так выглядит страх разгрома! Кремлевские прислужники объявили о псевдореферендуме – реакция Украины

Барахтаться в ничего не стоящих бумажках – любимое дело российского руководства. Особенно, пока их армия продолжает наперегонки бежать с украинской земли.

Так, недавно самопровозглашенные предводители ОРДЛО обратились к российскому президенту с просьбой “включить” Донецкую и Луганскую области в состав РФ.

Провернуть все планируют по крымскому сценарию с помощью псевдореферендума, который хотят провести с 23 по 27 сентября 2022 года.

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Неудивительно, что и на других временно оккупированных территориях Украины (в частности, в Херсонской и Запорожской областях) кремлевские приспешники спонтанно тоже решили в эти дни провести так называемый референдум о присоединении в состав страны-агрессора.

Реакция украинских властей на попытки проведения псевдореферендумов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы или попытка российских властей провести мобилизацию уже не смогут изменить ход войны.

Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли.

Читать по теме Как Украина победит — Кулеба рассказал о пути нашего государства к полному восстановлению своих границ Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба изложил свое видение победы Украины в войне против РФ.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что действия оккупантов лишь подтверждают их страх разгрома. Поэтому подобные манипуляции и шантаж не имеют никакого значения в цивилизованном мире.

Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тоже уверен, что российские оккупанты боятся контрнаступления ВСУ. Однако захватчики даже не догадываются, что ни один псевдореферендум уже не остановит освобождение украинской земли.

Росіяни вирішили асиметрично відповісти на ???????? контрнаступ. Вони думають, що незаконний «референдум» зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022

В то же время, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии для Радио Свобода отметил, что объявление псевдореферендума может иметь большее значение для российской пропаганды. Тогда в глазах россиян деоккупация украинских территорий будет выглядеть, как нападение на РФ.

С точки зрения России, это будет “непосредственным нападением на Россию”, и это позволит провести всеобщую мобилизацию, объявить войну.

Подобные догадки выдвигает также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отмечает, что совсем не случайно в российской Думе появились законопроекты о мобилизации и военном положении.

Пока все похоже на исключительно информационный продукт шантажа с одной стороны и прикрытие отсутствия успехов на фронте — с другой.

Реакция мира на планы РФ провести псевдореферендумы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что российские псевдореферендумы — нелегитимны и будут означать дальнейшую эскалацию войны.

Международное сообщество должно осудить это кричущее нарушение международного права и усилить поддержку Украины.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал международное сообщество к решительным действиям и немедленной реакции посредством санкций против Российской Федерации, а также призвал передать Украине оружие.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не признает так называемые “референдумы”, потому что они неприемлемы и противоречат общепринятому международному праву.

Премьер-министр Эстонии Кай Каллас отметила, что такие действия российских захватчиков должны сплотить поддержку Украины.

Мы никогда этого не признаем. Украина имеет право вернуть свою территорию. Донецк, Луганск, Крым – это все Украина.

Однако российские захватчики несут на оккупированные территории только разруху и смерть. Читай истории жителей Мариуполя, выживших после обстрела Драмтеатра.

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