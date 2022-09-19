Укрытие горит, а на улице обстрел: истории мариупольцев, которым удалось спастись после трагедии в Драмтеатре

Мариупольцы сейчас рассеяны по миру. Кому-то удалось спастись, а кто-то до сих пор остается в оккупации. Однако не многим удалось выжить после обстрела Драмтеатра, где долго прятались местные.

На фото его привычный для мариупольцев вид. Тогда не было ни обстрелов, ни оккупантов в их городе. Однако теперь все изменилось, особенно после 16 марта, когда в Драмтеатр прилетела российская ракета, которая не обращала внимания на огромную надпись рядом: “Дети”.

Долгое время актер Сергей Забогонский вместе со своей женой организовывали все необходимые процессы, чтобы бомбоубежище было безопасным местом.

Сейчас также смотрят

Соблюдали все правила безопасности, закрывали на ночь здание. В последние дни его существования в привычном виде начали баррикадировать все входы, чтобы обезопасить жителей укрытия.

Однако все эти меры безопасности не спасли от российской ракеты, которая прилетела прямо в зрительный зал. Прицельный удар разрушил все некогда знакомые очертания здания и унес не менее 300 жизней.

Точное количество погибших до сих пор не удается подсчитать, поскольку завалы до конца не разобрали, а оккупанты начали устраивать там танцы на костях.

Сергей Забогонский вспоминает, что тогда, 16 марта, разговаривал с женой в электроцехе, а потом внезапно услышал звук взрыва. Все, что успел заметить, — как на него и его любимую летят металлические двери.

Выбраться пытались как через сцену, так и через подвал, все было завалено. Женщина позже поделилась, что видела, как над трупом одного мужчины плакала его жена.

Видела смерть своими глазами и другая жительница Мариуполя Мария Родионова. Девушка вместе с двумя собаками и котом пыталась эвакуироваться через “зеленый” коридор. Однако его не согласовали, потому осталась жить возле места сбора — в Драмтеатре.

В тот трагический день девушка оставила животных возле вещей, а сама пошла добывать хоть какую-нибудь пищу и воду. В то время, когда произошел взрыв, было много людей на улице, как и сама Мария. Ее спас мужчина, прикрывший девушку.

Она может вспомнить только звук самолета и свист, а затем мощный взрыв. После чего определенный промежуток времени просто выпал из памяти. Лишь когда пришла в себя, то увидела мужчину, которому нужна помощь.

Поэтому Мария пошла искать свою аптечку, а потом поняла, что ее вещи и единственные самые родные создания в мире стали жертвой вражеского обстрела.

Где-то громко кричала женщина. То ли ее сын, то ли муж зашел в театр перед взрывом. Она кричала: “Зачем ты пошел туда? Что мне теперь делать?”

Тогда пришло решение искать пути из охваченного бомбардировками Мариуполя. На обезболивающих и успокаивающих дошла до Бердянска, откуда чудом выехала на подконтрольную территорию, неоднократно по дороге теряя сознание.

А ранее еще одна жительница Мариуполя рассказала, как убегала от российских танков в Драмтеатр. Читай историю Марии Кутняковой, которая выжила при бомбежке.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!