Я убегала от российских танков в Драмтеатр — история Марии Кутняковой, которая выжила во время бомбежки

Они убегали от российских танков в Драмтеатр, который едва не похоронил их. История семьи, уцелевшей в Мариуполе.

30-летней жительнице Мариуполя Марии Кутняковой с семьей и соседями удалось выжить в здании, на которое рашисты 16 марта 2022 сбросили авиабомбу. Тогда в Драматическом театре, служившем жителям главным коммуникационным штабом, погибли минимум 300 человек.

Сколько до сих пор остаются в заваленном убежище театра, пока неизвестно. Ведь город оккупирован, без коммуникаций и под сокрушительными обстрелами рашистов. Вікна побеседовали с Марией, которая сейчас с семьей находится в Вильнюсе.

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Никто не верил, что начнется полномасштабная война

— Война в Мариуполе продолжалась все восемь лет, — объясняет Мария. — Город находится в нескольких километрах от линии разграничения. И каждый раз, когда происходила эскалация конфликта, начинались обстрелы позиций украинских военных возле Мариуполя и звуки взрывов где-то недалеко были привычным делом.

К тому же, Мариуполь уже был под оккупацией в 2014 году в течение двух месяцев и его освободили АЗОВцы за один день. Поэтому мы были очень уверены в силах нашей армии.

И потому, когда началась реальная полномасштабная война и город начали обстреливать из Градов, большинство людей, как и моя семья, решили никуда не ехать, — рассказывает Мария.

24 февраля — день, когда все проснулись от взрывов

— 24 февраля я проснулась где-то в четыре часа от взрывов, но так было несколько дней. И я себе сказала, спи дальше, — продолжает девушка. Но в то утро ей позвонило очень много обеспокоенных родственников, друзей и коллег.

Мария посоветовалась с мамой и сестрой, и семья решила остаться дома в Мариуполе — на третьем этаже пятиэтажки. Потому что тогда казалось, что обстреливают всю Украину и нет ни одного безопасного места.

Но в Мариуполе началась паника: были огромные очереди в магазины, банкоматы, очереди за бензином на заправках, в аптеки за лекарствами. Семья Кутняковых тоже что-то закупала, но с каждым днем ​​по зданиям города было все больше и больше прилетов.

Люди из Левобережного района Мариуполя начали массово бежать в центр или другие районы города. 2 марта рашисты перебили электро- и водоснабжение в городе. Но магазины еще продолжали работать на генераторах.

А когда уже 6 марта прекратилось газоснабжение, стало совсем страшно, — вспоминает Мария.

10 марта — начало настоящего ада

10 марта мы утром проснулись от очень сильных взрывов. У нас вылетело стекло, разбросало мебель — и это было прямое попадание Градов в наш подъезд!

Тогда в пятиэтажке выбило все окна. В квартире Марии вылетели двери, разбросало мебель, обвалилась плитка на кухне, в туалете и в ванной.

Я вообще не знаю, как нам удалось уцелеть. Возможно, потому, что спали на полу на матрасах и частично закрылись мебелью, — удивляется Мария, вспоминая то ужасное утро. Но на том кошмары не кончились.

— Во время того обстрела погибли трое моих соседей, и один из них был в подъезде как раз — его ранили в легкие. Его занесли к нам в квартиру, и он умер в моем коридоре.

Мы вынесли тела на улицу, потому что тогда никаких захоронений не было — никто тела не забирал и после этого шесть дней мы жили в коридоре у наших соседей, у которых квартира пострадала меньше, — рассказывает жительница Мариуполя.

Пошли жить к соседям, потому что их квартира была разрушена

Две семьи круглосуточно сидели в холодном коридоре два на полтора метра, на полу коридора на матрасах, одетые, замерзшие. Готовить еду на огне возле дома не решались, потому что почти каждый час жилые кварталы обстреливали из Градов, Смерчей, Минометов и несколько десятков раз в день летала авиация.

— У нас фактически не было никакой пищи, был очень небольшой запас воды. Воду мы раньше брали в колодцах, но при взрыве, во-первых, уничтожило наш запас пищи, а, во-вторых, начались такие массивные обстрелы, что не было возможности никуда выйти.

Через несколько дней у нашего дома разместились украинские военные на танках. Мы поняли, что оборона города прорвана, — объясняет Мария.

Украинские военные спрашивали, ранены ли мы, нужно ли кого-то доставить в больницу. Когда увидели, что люди откровенно голодают, отдали несколько пачек галетного печенья Мария.

Мариуполь уже тогда было не узнать. Центральная часть была разрушена.

Мы видели обстрелянные машины терробороны с застреленными бойцами прямо посреди дороги, тела погибших. Над городом стоит дым, всюду бахкает с разных сторон. Я оказалась в страшном фильме, — вспоминает девушка и чуть не плачет.

Я убегала от российских танков в театр

На рассвете 16 марта Мария с мамой и сестрой взяли кошку, женскую сумку с аптечкой, рюкзак с документами и ноутбуком и направились в Драмтеатр в центре Мариуполя. По пути они встретились с российскими танками с буквой Z, и эти танки начали обстреливать мирных людей.

Мы от них среди домов попрятались. Я убегала от российских танков в театр. То есть я туда забегала, как бешеная белка, прямо в шоке. Мы, когда прибежали, были мокрые и у нас тряслись руки!

В Драмтеатре казалось, что мы в безопасности

В театре была куча людей. Мария с семьей и соседями нашла себе убежище на третьем этаже. Люди надеялись, что именно отсюда их эвакуируют.

Мария сразу решила навестить дядю, который живет неподалеку. Говорит, когда через полчаса уже возвращалась, то увидела, как самолеты бомбят Азовсталь.

Как коршуны летят и сбрасывают бомбы на завод!

Далее последовал еще один самолет, который пролетел прямо над центральной частью города и где-то сбросил бомбу. Где именно — Мария увидела уже через несколько минут.

Когда я вышла к театру, то увидела, что у него нет крыши, частично обрушились стены и горит третий этаж. Я поняла, что самолет сбросил бомбу на театр.

Там была необычная бомба, потому что обломки от театра были разбросаны по всему театральному скверу в нескольких сотнях метров от здания, — такую ​​картину увидела Мария на театральной площади около 10 утра.

В самом сквере тоже было много людей. Люди там готовили еду, ждали воду, эвакуационные автобусы. Они все лежали, кто-то пытался оказывать первую медицинскую помощь. Среди них было много мертвых.

Мария мгновенно бросилась искать родных — звала по фамилии. Сестру нашла на третьем этаже на уцелевшей лестнице. А маму возле черного хода на улице. Ее частично завалило камнями, но люди помогли откопаться. Их соседи находились на центральном входе и получили только синяки и царапины.

Мария уверена, что рашисты специально выбрали такое время, когда в театре и около него было больше всего людей. В театральном сквере были не только люди, живущие в театре, но и очень многие, кто приходил туда за новостями, водой, чтобы приготовить еду, выстроиться в колонну и уехать из города.

Они подгадали время, чтобы было как можно больше жертв!

Мария говорит, что уцелевшие люди пытались вытащить раненых из-под завалов. Но начался еще и артобстрел. Семья решила пробыть ночь в филармонии неподалеку и на следующий день просто бежать из Мариуполя в поселок Мелекино, хотя там тоже стояли русские оккупанты.

Несколько часов люди шли по трассе, минуя мины, разбитые легковые автомобили и сожженную технику. Остановились у знакомых на несколько дней, хотя это было очень страшно.

— Мы очень боялись, чтобы нас не отправили на автобусы в ДНР, потому что из Мелекино вывозили туда. Однажды в магазин завезли хлеб, мы пошли за ним, а там было очень много русских солдат, прямо с нашивками РФ, и ДНРовцы, которые стояли в очереди, чтобы купить водку.

Они покупали ее, выходили на улицу и прямо возле магазина из горла так вот ее пили. Причем это человек, у которого автомат, пулемет. Мы очень боялись. Атмосфера была ужасная, — вспоминает девушка.

Более того, семья Кутняковых очень патриотически настроена. Мария говорит, что много писала в соцсетях все, что думает о Путине, России и “русской весне”. Поэтому боялась, что из-за таких убеждений, патриотичности и любви к Украине их могут просто арестовать.

С Мелекино семья бежала в Бердянск. Там видела, как пылали русские корабли. И смотреть на то действо в порту собралась куча людей.

Все дружно пошли на смотровую площадку, где вид лучше. Мне показалось, что там собралась половина Бердянска. Все были так рады, сидели, пили кофе и смотрели, как горят русские корабли с улыбкой на лице. Было впечатление, что это какой-то праздник.

Эвакуация

В конце концов эвакуационным автобусом Мария с семьей добралась до Запорожья. Это было уже 26 марта — после девяти дней скитаний. В настоящее время семья живет в Вильнюсе.

В оккупированном Мариуполе все еще остается 71-летний дядя Марии. В последний раз весть от него поступала почти месяц назад.

До сих пор в Мариуполе в бесчеловечных условиях живут более 100 тысяч жителей, ожидающих эвакуации.

Другой житель Мариуполя также бежал из города через село Мелекино, однако он добрался туда не по суше, а по морю. История Дмитрия Юрина, плывущего из Мариуполя ледяным морем, впечатляет.