Розповіді

Я втікала від російських танків у Драмтеатр — історія Марії Кутнякової, яка вижила під час бомбардування

Софія Богуцька 21 Квітня 2022, 14:00
Я втікала від російських танків у Драмтеатр — історія Марії Кутнякової, яка вижила під час бомбардування

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