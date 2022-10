Хронологія звільнення та пояснення експертів — що означає для Росії втрата Лимана

Риторика Кремля про “жести доброї волі” та “тактичний відступ” щоразу, коли ЗСУ дають прочухана окупантам, перестає діяти. Аналітики Інституту вивчення війни ISW відзначили кардинальні зміни в російському інфопросторі після поразки військ РФ під Лиманом та у Харківській області.

Ми розповімо тобі думки експертів про успіх ЗСУ та чому це може стати фатальним для політики Путіна.

Українські військові вже місяць успішно звільняють окуповані території. Лише за цей час захисники України знищили 10 000 окупантів, довівши загальний рахунок до 60 000. Україна вразила світ своїм успішним контрнаступом на Харківщині. Ми показуємо, хто переможе в цій війні.

Тим часом російський президент Володимир Путін починає панікувати. Він оголошує “часткову” мобілізацію, чим фактично визнає війну, а не “спецоперацію” та видимі поразки Росії. Громадяни РФ усе розуміють, вони не хочуть гинути на війні в Україні, тому тікають через кордони до інших країн: Грузії, Казахстану, Фінляндії, але там їм не дуже раді.

Новим фатальним провалом для Росії стало звільнення Лимана, що на Харківщині, Збройними силами України.

За даними ISW, на тлі цього російський інформаційний простір змінився.

— ЗМІ, що спонсоруються Кремлем, і російські блогери — відома спільнота у Telegram, що складається з російських військових кореспондентів, колишніх довірених осіб і націоналістів — сумують через втрату Лимана, одночасно критикуючи бюрократичні провали часткової мобілізації, — йдеться у звіті ISW.

Експерти ISW зазначають: кремлівські ЗМІ та блогери пов’язують поразку під Лиманом та в Харківській області з нездатністю російських військових забезпечити належне постачання та посилення російських військ. Також вони починають скаржитися, що відсутня прозорість ходу війни в Україні.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий раніше пояснював, що звільнення Лимана відкриває шлях до подальшої деокупації Донецької та Луганської областей. Деокупація населеного пункту дасть можливість ЗСУ рухатися далі у напрямку Кремінної та Сєвєродонецька.

Крім цього такі успіхи ЗСУ сильно впливають на бойових дух українських військових, додаючи натхнення та сил. А для окупантів навпаки — вони починають “ламатися”.

Такими подіями Україна починає диктувати свою волю, а не тільки підтримує оборону.

Розвідка Великої Британії припускає, що Лиман обороняли неукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також добровільно мобілізовані резервісти.

— Відхід Росії з Лимана також є серйозною політичною невдачею, враховуючи, що він розташований у Донецькій області, регіоні, який Росія нібито мала на меті “звільнити” та намагалася незаконно анексувати, — повідомили у британській розвідці.

За їхньою інформацією, втрата Росією Лимана призвела до чергової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопосадовців. Також звернули увагу на те, що Путін має проблеми з частковою мобілізацією.

