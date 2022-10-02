Військові відвойовують землі кров’ю, а жителі чекають контрнаступу — репортаж з фронтової Херсонщини

Українські військові продовжують свій контрнаступ на Північному Сході. Але маленькими кроками відвойовують села на Півдні. Вдається це складно, і кожна маленька перемога полита кров’ю. Про це військові розповіли кореспонденту BBC Абдуджалілу Абдурасулову. Він відвідав лінію фронту на Херсонщині.

Військові кажуть: росіяни націлені на піхоту. Також наступати військовим на цьому напрямку складно, адже за півкілометра розташовані російські наглядові пункти.

Українці, які лишилися на окупованих територіях, чекають цього контрнаступу й радіють, коли ЗСУ завдають ударів по російських складах. Вони знають, що жити біля військових частин небезпечно, саме тому багато мирних жителів виїхали.

Зараз також дивляться

Деякі люди почали виїжджати через так звані російські референдуми. Тетяна Кумок — громадянка Ізраїлю — приїхала відвідати рідне село у лютому. Почалося російське вторгнення, вона лишалася та волонтерила, але виїхала після слів російської влади про проведення “референдумів”.

За її словами, після цих дій Росія може встановити свої нові порядки, й жити тут стане небезпечно.

— Якщо ви не віддаєте дитину до школи, це — лакмусовий папірець. Значить, ви маєте проукраїнські погляди, — пояснює Тетяна Кумок. За її словами, деякі батьки наказують дітям не говорити про те, що обговорюють вдома, адже їх можуть просто забрати.

Псевдореферендум може нести й нову загрозу — мобілізацію чоловіків на окупованих територіях. Росія може призвати їх на службу.

Часткова мобілізація росіян може створювати додаткові труднощі для ЗСУ. Військовий на псевдо Стус з Херсонського напрямку радить не недооцінювати ворога.

— Ці російські новобранці матимуть зброю і гранати, тому вони становлять загрозу, яку нам доведеться усунути, — наголошує він.

Окупанти продовжують чинити воєнні злочини проти мирного населення. Наприкінці вересня загарбники розстріляли цивільну колону в так званій “сірій зоні” на Харківщині. Раніше ми розповідали про обстріл цивільної колони в районі Куп’янська.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!