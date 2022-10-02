Военные отвоевывают земли кровью, а жители ждут контрнаступления — репортаж из фронта Херсонской области

Украинские военные продолжают свое контрнаступление на Северо-Востоке. Но маленькими шагами отвоевывают села на Юге. Удается это сложно, и каждая маленькая победа полита кровью. Об этом военные рассказали корреспонденту BBC Абдуджалилу Абдурасулову. Он посетил линию фронта в Херсонской области.

Военные говорят: россияне нацелены на пехоту. Также наступать военным на этом направлении сложно, ведь в полукилометре расположены российские надзорные пункты.

Украинцы, оставшиеся на оккупированных территориях, ждут этого контрнаступления и радуются, когда ВСУ наносят удары по российским складам. Они знают, что жить возле воинских частей опасно, поэтому многие мирные жители уехали.

Сейчас также смотрят

Некоторые люди стали уезжать из-за так называемых российских референдумов. Татьяна Кумок — гражданка Израиля — приехала посетить родное село в феврале. Началось российское вторжение, она оставалась и волонтерила, но выехала после слов российских властей о проведении “референдумов”.

По ее словам, после этих действий Россия может установить свои новые порядки, и жить здесь станет опасно.

— Если вы не отдаете ребенка в школу, это лакмусовая бумажка. Значит, у вас есть проукраинские взгляды, — объясняет Татьяна Кумок. По ее словам, некоторые родители приказывают детям не говорить о том, что обсуждают дома, потому что их могут просто забрать.

Псевдореферендум может представлять и новую угрозу — мобилизацию мужчин на оккупированных территориях. Россия может призвать их на службу.

Частичная мобилизация россиян может создавать дополнительные трудности для ВСУ. Военный на позывной Стус из Херсонского направления советует не недооценивать врага.

— Эти российские новобранцы будут иметь оружие и гранаты, поэтому они представляют угрозу, которую нам придется устранить, — отмечает он.

Оккупанты продолжают совершать военные преступления против мирного населения. В конце сентября захватчики расстреляли гражданскую колонну в так называемой серой зоне Харьковской области. Ранее мы рассказывали об обстреле гражданской колонны в районе Купянска.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!