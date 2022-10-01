Обстрел гражданской колонны в Харьковской области унес 24 жизни — расследование циничного преступления россиян

Служба безопасности Украины разоблачила еще одно военное преступление российских войск. В конце сентября захватчики расстреляли гражданскую колонну в так называемой “серой зоне” в Харьковской области.

Полностью уничтожены семь автомобилей. Тогда погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе десять детей. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя СБУ Василий Малюк.

Позже Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил — по обновленным данным, погибли 24 человека, в том числе беременная женщина и 13 детей.

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Еще одно зверство россиян

Олег Синегубов рассказал, что в Купянском районе обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские.

На место уже выехали правоохранители и эксперты для проведения следственных действий.

Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, пытавшимся сбежать от обстрелов. Это жестокость, не имеющая оправдания, — отметил Синегубов.

Василий Малюк уточнил, что трагедия произошла между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области.

— Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов — они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик ГАЗель.

Враг еще раз доказал, что его цель — уничтожение всех украинцев, независимо от возраста и пола, — прокомментировал он.

По словам и.о. главы СБУ, россияне проигрывают на поле боя и от безысходности убивают мирных граждан. Однако виновным не удастся избежать наказания. Украина работает над тем, чтобы найти и привлечь к ответственности каждого причастного.













Расследование военного преступления

Харьковская областная прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Проводятся экспертизы, устанавливаются лица убитых россиянами людей, продолжается документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда.

Есть также несколько очевидцев, которым удалось спастись из-под вражеского обстрела. Сейчас они дают показания следователям.

Сроки давности такие преступления не имеют, виновные обязательно будут отвечать за содеянное, — уверяют в СБУ.

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