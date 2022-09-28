Харьковская область: результаты эксгумации тел, новые доказательства пыток, вывоз детей в Россию

Харьковская область после деоккупации — это сплошная боль, ведь каждый день становятся известны новые страшные преступления, которые совершали российские военные. Читай подробнее о пытках в Харьковской области и преступлениях россиян там.

Количество погибших в Харьковской области

Полиция уже задокументировала 582 военных преступления России на освобожденных территориях Харьковской области. По результатам эксгумации тел массовых захоронений возле Изюма обнаружили:

212 погибших женщин,

более 190 мужчин,

пятт детей,

22 военнослужащих ВСУ.

Пол еще 12 тел не идентифицирован.

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Камеры пыток в Харьковской области

Россияне совершили тысячи преступлений — пытали, убивали, грабили и насиловали. В селе Казачья Лопань на самой границе с РФ нашли сразу несколько камер пыток, а также братскую могилу — точное количество жертв еще не известно, работы по разминированию продолжаются.

Типичная российская камера пыток выглядит так: кустарное устройство для курения марихуаны, игральные карты, пропагандистские газеты на полу. В небольшой комнате за решеткой удерживали по меньшей мере 20 человек одновременно.

Виталий — ветеран АТО. Он один из тех, кого здесь пытали. Сегодня Виталий пришел в этот подвал, чтобы преодолеть свой страх. Мужчине сломали ребра у сердца и пытали током.

Ощущение было, будто мне за гениталии прицепили прищепку, на ноге лежала провод. Это продолжалось, пока я не начал гореть, — рассказывает ветеран АТО Виталий.

После этого Виталия перетащили в помещение железнодорожного вокзала — еще в одну камеру пыток. Здесь на столе иконы, бутылки и книги с красноречивыми названиями Кто виноват? и Что делать?

Вывоз детей в Россию

Сейчас известно о тысячах пропавших детей. У Наталии похитили дочь — 13-летнюю Карину. Детей забирали в лагерь Медвежонок в Краснодарском крае. Больше месяца Наталья ничего не знает о своем ребенке.

Подобные истории о вывозе детей в Россию в лагеря есть почти в каждом ранее захваченном районе Харьковской области.

Нет частички меня. На улице была война, поэтому я согласилась отдать ребенка, — рассказывает мать ребенка Наталья.

Сколько жителей Казачьей Лопани пропали без вести после бегства оккупантов — неизвестно. Здесь до сих пор нет мобильной связи. Местные коллаборанты сбежали вместе с россиянами.

Нескольких удалось задержать. Они ждут суда в СИЗО.

Россиян за тысячи совершенных преступлений против человечества обязательно ожидает суровое наказание. Ранее мы рассказывали о самых известных военных трибуналах в истории.

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