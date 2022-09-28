Вистава під назвою “референдум”: як минуло псевдоголосування на окупованій території України

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини, Запоріжжя та Донбасу вчора пройшов фінальний день театралізованого дійства, яке окупанти називають “референдумом”.

Ватажки так званих республік уже заявили, що фейкове “волевиявлення” щодо приєднання захоплених українських територій до Росії відбулось. І дуже поспішають оприлюднити намальовані результати.

На вулицях окупованих населених пунктів останні п’ять днів було нелюдно. Місцеві просто не виходили з дому, щоб не потрапляти загарбникам та колаборантам на очі.

Росіяни виловлювали перехожих навіть на ринках та в магазинах, ходили й по квартирах і під дулом автомата змушували людей ставити галочку у “правильному” місці.

За відмову голосувати окупанти лякали звільненням з роботи або катівнею, а також викрадали. А тих, хто чинив явний супротив, депортували до Росії чи саджали у підвал.

Жалюгідні спроби російської пропаганди зробити видимість високої явки розбились об реальні цифри: більшість людей з тимчасово захоплених росіянами територій виїхали.

У деяких населених пунктах лишилось менше чверті населення. Тому окупанти зганяють голосувати і цивільних росіян.

Тим часом СБУ встановлює кожного окупанта і колаборанта, хто причетний до псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях. Тому просять українців надавати фото- і відеодокази їхніх злочинів.

Окреме покарання чекає на так званих міжнародних спостерігачів, яких Росія стягла на окуповані території.

А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому не можна застосовувати термін “референдум” до дійства, яке пройшло на тимчасово захоплених українських територіях.

Насправді є: окупація території; російські танки; активні бойові дії; автоматники, які ходять по квартирах і примушують тих, хто залишився, під дулом сказати “так, РФ”. Не вживайте російську пропаганду, — закликав Подоляк.

Нагадаємо, що за участь у подібних “виставах” передбачена кримінальна відповідальність. Читай, що розповіла віце-прем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук про участь у псевдореферендумах.

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