Спектакль под названием “референдум”: как прошло псевдоголосование в оккупированных регионах Украины

На временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской областей и Донбасса вчера прошел финальный день театрализованного действа, которое оккупанты называют “референдумом”.

Главари так называемых республик уже заявили, что фейковое “волеизъявление” о присоединении захваченных украинских территорий к России произошло. И очень спешат обнародовать нарисованные результаты.

На улицах оккупированных населенных пунктов последние пять дней было безлюдно. Местные просто не выходили из дома, чтобы не попадаться захватчикам и коллаборантам на глаза.

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Россияне вылавливали прохожих даже на рынках и в магазинах, ходили по квартирам и под дулом автомата заставляли людей ставить галочку в “правильном” месте.

За отказ голосовать оккупанты пугали увольнением с работы или камерой для пыток, а также похищали. А тех, кто оказывал явное сопротивление, депортировали в Россию или сажали в подвал.

Жалкие попытки российской пропаганды сделать видимость высокой явки разбились о реальные цифры: большинство людей из временно захваченных россиянами территорий выехали.

В некоторых населенных пунктах осталось менее четверти населения. Поэтому оккупанты сгоняют голосовать и гражданских россиян.

Между тем, СБУ устанавливает каждого оккупанта и коллаборанта, кто причастен к псевдореферендумам на временно захваченных территориях. Поэтому просят украинцев предоставлять фото- и видеодоказательства их преступлений.

Отдельное наказание ждет так называемых международных наблюдателей, которых Россия стянула на оккупированные территории.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему нельзя применять термин “референдум” к действу, которое прошло на временно захваченных украинских территориях.

На самом деле есть: оккупация территории; российские танки; активные боевые действия; автоматчики, которые ходят по квартирам и заставляют оставшихся под дулом сказать “да, РФ”. Не употребляйте российскую пропаганду, — призвал Подоляк.

Напомним, что за участие в подобных “спектаклях” предусмотрена уголовная ответственность. Читай, что рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук об участии в псевдореферендумах.

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