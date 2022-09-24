Виловлюють людей на вулицях та змушують “правильно” голосувати — псевдореферендум у Мелітополі

В окупованій частині Запорізької області теж відбувається профанація, яку російські окупанти називають “референдумом”.

У Мелітополі загарбники та колаборанти обходять квартири та проводять так зване “голосування”.

Міський голова Іван Федоров розповів в ефірі телемарафону, як проходить псевдореферендум та як чиниться партизанський опір в окупованих містах.

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Ніхто не підтримує. Ніхто не хоче голосувати. Дійсно вчора почали ходити по якихось вулицях та домівках, але люди масово не відчиняють двері, — каже мер Мелітополя.

Росіяни виловлюють людей на вулицях та змушують “голосувати” прямо там. Кинути “бюлетень” можна не тільки за себе, а й за всю родину.

За словами Федорова, все одно абсолютна більшість українців чинить опір та голосує проти приєднання до РФ.

Яскравим доказом цього є те, що вчора, 23 вересня, у Мелітополі знищили двох колаборантів, які допомогли ворогу організувати залізничне перевезення боєприпасів та важкого озброєння.

Мер Мелітополя закликає українців з тимчасово окупованих територій Запорізької області виїжджати до Грузії чи країн ЄС через Крим. Тому що окупанти вже масово починають вручати чоловікам повістки після збору їхніх особистих даних.

Скоро розпочнеться повноцінне полювання за нашими чоловіками, щоб використати їх як гарматне м’ясо, — попереджає Федоров.

Залишатись у регіоні небезпечно. Сьогодні вранці росіяни здійснили нову ракетну атаку на обласний центр. Читай, що відомо про обстріл Запоріжжя 24 вересня.

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