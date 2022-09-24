Україна

Виловлюють людей на вулицях та змушують “правильно” голосувати — псевдореферендум у Мелітополі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Вересня 2022, 10:00

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