Росіяни ударили ракетами по Запоріжжю: запалав житловий будинок, є загиблі та поранені

Вранці 24 вересня росіяни здійснили нову ракетну атаку на Запоріжжя.
Про це пише голова ОДА Олександр Старух. Відомо щонайменше про п’ять воражих прильотів по місту.
Одна з ракета ворога влучила в житловий сектор обласного центру, де мирно спали мешканці. Спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку.
На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу, — повідомив Старух.
На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу, — повідомив Старух.
На місці події працюють відповідні служби.
Фото: Олександр Старух
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