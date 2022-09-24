Росіяни ударили ракетами по Запоріжжю: запалав житловий будинок, є загиблі та поранені

Вранці 24 вересня росіяни здійснили нову ракетну атаку на Запоріжжя.

Про це пише голова ОДА Олександр Старух. Відомо щонайменше про п’ять воражих прильотів по місту.

Одна з ракета ворога влучила в житловий сектор обласного центру, де мирно спали мешканці. Спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку.

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На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу, — повідомив Старух.

На місці події працюють відповідні служби.

Фото: Олександр Старух

Якими б не були війни, зоряними чи земними, у будь-якому разі добро переможе зло. А поки слідкуй за ситуацією на фронті на карті бойових дій.