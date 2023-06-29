Бойовик, але в реальному житті. Як штурмовики виконують завдання на нулі

Після тривалого бою неподалік Кліщіївки українські військові займають пануючі висоти та зачищають окопи росіян. Командир взводу на псевдо Дуб дав ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV. Військовий розповів про складнощі планування штурму ворожих позицій, хаос під час завдання та методики НАТО.

Читай детальніше, як українські штурмовики виконують завдання на нулі.

Як штурмовики виконують завдання на нулі — інтерв’ю з командиром

Перше, з чим стикаються українські штурмовики — етап планування. Він досить складний, бо є багато незрозумілих речей та нюансів. Планування майже неможливе, бо хід завдання змінюється під час бою.

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Це вже коронна фраза — запланував на 100%, в ідеальному випадку підемо на 50% за планом, — каже командир взводу штурмовиків ЗСУ на псевдо Дуб.

Під час останнього штурму все було так само. Плани змінилися майже повністю. Після розвідувальних даних довелося змінювати сам план штурму, який був уже відпрацьований та відтренований.

Ми заходили в лобову, застрибували в окопи. Заїхали в посадку на танку. Ворог сильно замінувався, очікував нас. Ми пішли саме туди.

Штурм був важким, але відбувся успішно. Військовий каже, що це схоже на фільм-бойовик, але існує хаос, який з’являється під час зміни обстановки. На ходу доводиться вигадувати новий план.

Після того як ми висунулися, окупанти зрозуміли, що ми якісь навіжені. Вони відстрілювалися, але потім почали тікати, — каже військовий на псевдо Дуб.

Майже всі штурми відбуваються зараз маленькими групами. Бо треба створити ситуацію, коли групою можна керувати як шаховими фігурами. Малі групи мобільні, чітко розподілені позиції та посади.

Основний склад групи — медик, кулеметник, люди з підствольними гранатометами, СГП, командир. З п’яти груп наступали три, дві були в резерві. Коли росіяни здали свої позиції, резервні групи пішли далі.

Як відбувається штурм

Військові виконали завдання набагато більше, ніж планували. Адже вдалося просунутися значно далі. Штурм почався вранці.

Напередодні обов’язково проводять арт-підготовку. В день штурму її повторюють, штурмові групи під прикриттям танків виїжджають на позиції. Починають працювати танки.

У час відпрацювання танків штурмові групи десантуються, займають початкові штурмові позиції, висуваються.

Дуже прикольне відчуття, коли ти займаєш окопи, в яких були окупанти. Насправді ти виконуєш свою роботу і твоє життя має сенс.

— Коли всі кажуть про контрнаступ та коли ж він почнеться, а потім розумієш, що ти його і робиш.

Складовими наступу командир називає щоденну підготовку, роботу багатьох людей на всіх рівнях. Командування, підготовка, тилове забезпечення, польова медицина, штурмові групи — всі беруть участь у контрнаступі.

Про перші штурми Дуб згадує, що вони були сплановані на колінці. Військові порівнюють свій досвід з тим, що був рік тому. Кажуть, це було примітивно. Досвід курсів та тренінгів, шаблони НАТО допомагають ефективніше відвойовувати своє.

Російські окупанти, певно, живуть у вигаданому світі, адже не всі знають, для чого прийшли на українську землю та що там роблять. Раніше ми розповідали, що вражає росіян у полоні.

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Фото: 3 окрема штурмова бригада