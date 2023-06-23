Американські месники в Україні! Як працює ЗРК Avenger, що знищує російські БпЛА та ракети

Месник — саме так перекладається назва самохідного зенітно-ракетного комплексу Avenger.

Ці ЗРК забезпечують мобільну протиповітряну оборону малої дальності: можуть збивати крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери на висоті понад 3,5 км та відстані 5 км.

ЗРК Avenger захищають українське небо з осені 2022 року. Зараз їх вже понад десяток і вони методично перетворюють на брухт російські БпЛА та ракети.

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Підрозділ, який працює з даним озброєнням, теж називають Месниками.

Виходити на бойові позиції щоночі складно. Трохи втомлюєшся, але загалом це не поза людськими силами. Важливо тільки добре харчуватись, спати за можливості та працювати, коли це необхідно, — говорить командир екіпажу Зодчий.

Також військовий додає, що за потреби необхідно кидати все, що робив, аби якомога швидше стати у бойову готовність.

Пересувний комплекс з вісьмома ракетами, великокаліберним кулеметом та лазерним далекоміром може проїхати по бездоріжжю та стати на захист неба практично будь-де.

Ми відповідальні за сон мирних мешканців. Це дуже велика кількість людей. І чимало військових відповідають за те, щоб наші рідні та близькі могли спати більш-менш спокійно, наскільки це можливо.

Також захищають українське небо й інші зенітно-ракетні установки від американських союзників. Читай, як працює ППО Patriot в Україні.

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